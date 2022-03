Hombre hace una versión mariachi del opening de ’Sailor Moon’

Si eres millennial seguramente entenderás el significado que tiene para muchos el anime de ’Sailor Moon’, y no es para menos ya que en la actualidad es imposible olvidar las hazañas de las sailor scouts al momento de intentar salvar al mundo.

Además de lo emocionantes que resultan la mayoría de los capítulos, ’Sailor Moon’ ha encantado a la mayoría con el trama de amor entre Serena y Darien, y por su fuera poco, con la maravillosa música que encontramos en las escenas más dramáticas de la serie.

Respecto a lo anterior, hoy te queremos contar que un hombre se hizo viral en TikTok luego de recrear el opening de esta famosa serie pero en versión mariachi.

En el corto video que ya circula en todas las plataformas de la red, se puede observar a un hombre vestido de Tuxedo Mask, o bien el prometido de serena (Sailor Moon). El recrea este opening de una manera espectacular y en versión mariachi.

El video fue publicado por la cuenta @aoysutictoc, el cual supera las 700 mil reproducciones en menos de una semana. El clip está realizado por Ángel Ortiz, un mariachi originario del Estado de México, cuyos covers se han vuelto muy populares en sus múltiples redes sociales.

Desde Pokémon, Ranma 1/2, hasta Digimon, pasando por Candy Candy, son sólo algunas de las interpretaciones en versión mariachi que este músico hace. Pero sin duda el que más ha llamado la atención de los internautas es el de Sailor Moon.

Con un antifaz blanco y un sombrero de copa alto como el personaje anteriormente mencionado, el mariachi comienza a cantar "Un caleidoscopio es mi corazón, Luz de Luna guía mi amor, destellos mil de la constelación".

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales dejaron sus mejores comentarios: "Si me llegan con esta serenata digo que sí, me caso", "Me encantó el Tuxedo Mask prieto" y "La necesito en Spotify" son sólo algunas de las reacciones.

