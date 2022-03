Safaera, la canción más exitosa de Bad Bunny, por la que gana Missy Elliott

Bad Bunny tiene una lista enorme de éxitos, pero ninguna se compara con "Safaera", la canción que salvó la industria musical durante el inicio de la pandemia y que para muchos, es la mejor que ha tenido el cantante puertorriqueño. Pero los millones que pudo haber recibido en ganancias, se perdieron gracias a la referencia que hizo Bad Bunny a una canción de Missy Elliot.

Bad Bunny y su equipo de creativos fueron demandados desde el lanzamiento de Safaera, en 2020, por parte de Missy Elliot, quien los acusa de plagio por un fragmento de la canción que suena exactamente a la melodía del tema de 2001 "Get ur freak on".

Missy Elliot demandó y ganó contra los escritores de Safaera, provocando que ellos solo reciban el 1% de las ganancias por reproducciones y ventas.

"Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa. Alguien fue para la Missy Elliott y le dijo: ¿tú no estás escuchando?" reveló para Youtube, Joel Muñoz, mejor conocido como Jowell, cantante y productor de género urbano y uno de los responsables de la canción.

La demanda inicialmente era contra AOM Music, Bad Bunny, Tainy,(Marcos Masis), Jowell, (Joel Muñoz), Randy, (Randy Ariel Ortiz) Ñengo Flow, (Edwin Rosa) DJ Orba (Ormani Pérez), Rimas Entertainment, CD Music Group y EMI Blackwood Music. Posteriormente AOM Music eliminó a la mayoría de los anteriormente mencionados, de la demanda.

Las referencias de Safaera a otros temas

"Safaera" de Bad Bunny no solo utiliza ritmos y sampleos de "Get Our Freak On". También mezcla un poco de las melodías de "Could You Be Loved" de Bob Marley, "Pa' la pared" de Cosculluela, "Guatauba" de Plan B y "El tiburón" de Alexis y Fido.

Bad Bunny y su equipo siguen en defensa de la canción, asegurando que no existe suficiente información de derechos de autor de la canción para reclamar plagio, por lo que el juicio para recuperar el tema por completo, podría continuar hasta 2023.