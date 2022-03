Christina Ricci sorprende a todos al regresar a "La Familia Addams" en la serie 'Wednesday'

Sin duda, uno de los personajes más icónicos de “La Familia Addams” es Merlina, y es que hasta en la actualidad, es casi imposible olvidar su rareza y su peculiar estilo para vestir.

Como muchos saben, esta familia se hizo muy popular en los años 90, reconociendo así el talento y trabajo que realizó Christina Ricci con este icónico personaje.

Si eres fan de Ricci,hoy te tenemos la sorpresa de que estará de regreso en la serie "Wednesday" de Netflix.

La serie de acción en vivo de Tim Burton está protagonizada por "You" y la alumna de "Jane the Virgin", Jenna Ortega, como Wednesday Addams . La estrella de "Yellowjackets" Ricci no interpretará una versión anterior del personaje para "Wednesday", pero los detalles adicionales sobre su personaje se mantienen en secreto.

La serie de ocho episodios se describe como un misterio detectivesco infundido sobrenaturalmente que traza los años de Wednesday Addams como estudiante en Nevermore Academy. Los intentos de Wednesday de dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una ola de asesinatos monstruosos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navega por sus nuevas y muy enredadas relaciones en Nevermore.

Cabe mencionar que Ortega lidera la serie, con otros miembros del reparto que incluyen a Ricci, Catherine Zeta-Jones como la madre de Wednesday, Morticia Addams, y Luis Guzmán como su padre, Gomez Addams. Thora Birch también aparece en el programa, pero tuvo que salir por motivos personales antes de completar la filmación.

Por si fuera poco con lo anterior, “Wednesday” es una creación de Al Gough y Miles Millar con la dirección de Burton. Gough, y Millar y Burton son productores ejecutivos junto a Andrew Mittman de 1.21.