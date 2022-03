Mujer que ayudó a hombre en situación de calle termina enamorada y se casa con él

A diario miles son las historias que conocemos a través de las redes sociales, y sin duda unas de las que más llaman la atención son las relacionadas al amor, y es que son muchos los que se dejan atrapar por este sentimiento.

Y para comprobar lo anterior, hoy te queremos contar la historia de una mujer que se enamoró de un hombre que se encontraba en situación de calle.

Aunque parece prácticamente imposible, el amor entre estas dos personas es real, tan real que se enamoraron como locos y después se casaron.

De acuerdo a lo que se puede ver en las redes sociales, Jasmine Grogan trató de ayudar al hombre en situación de calle con unas monedas, pero él no las aceptó.

Ella cuenta que se encontraba realizando sus compras en un supermercado de Canadá y jamás imaginó que su vida cambiaría por completo tras querer ejecutar un gesto de solidaridad.

La mujer aseguró que primero le ofreció dinero cuando se lo encontró en el supermercado, pero el hombre en situación de calle no lo aceptó.

Esto le llamó la atención. Durante sus compras no dejó de pensar en él. Hasta que cuando salió del supermercado él -Macauley Murchie- se ofreció a ayudarla. Fue ahí que ella lo invitó a comer. Cenaron, charlaron y la mujer le obsequió un celular para que se comunicaran. Según explicó, sintió el flechazo con Macauley Murchie.

“Conocí a una vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero pero no lo acepó. Entré y continué haciendo mis cosas, pero no podía dejar de pensar en él. Había algo diferente en él. Le conseguí un hotel y me fui a casa. Nos mantuvimos en contacto”, indicó.

“Nos enamoramos instantáneamente. Sabía que era el indicado para mí”, agregó.

Ante el flechazo de amor, desde ese momento no se volvieron a separar. Él se cambió el look, se colocó un implante dental y comenzaron a caminar juntos. Se casaron y ya hasta tienen hijos juntos: “Estamos muy contentos que nuestros caminos se hayan cruzado y creemos que todo sucede por una razón”, reveló Jasmine.

