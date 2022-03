Juan Pablo Medina posa en revista con su prótesis y habla de lo que siente por primera vez

Ya pasaron algunos meses desde que nos enteramos de la desafortunada noticia de que el querido actor Juan Pablo Medina había perdido su pierna a causa de una trombosis.

En un principio sus miles de usuarios de las redes sociales se mostraron preocupados por el actor, y no era para menos, pues desde que estuvo internado no había salido a dar ningún comentario respecto a su salud, y mucho menos de cómo se sentía.

Y como bien dicen por ahí: “las heridas sanan con el tiempo”, justo así le pasó a este talentoso actor, pues después de un tiempo, al parecer ya está listo para contar su historia y cómo es que afrontó o está afrontando su situación actual.

De hecho, en una entrevista con su amigo Óscar Uriel para la revista 'GQ', Juan Pablo rompió el silencio sobre la crisis de salud que sufrió el año pasado, fue así como vimos al actor de 'Soy tu fan' con el corazón abierto y los sentimientos a flor de piel.

"Con el tiempo voy rememorando poco a poco lo que ocurrió. Lo que recuerdo es que me encontraba en llamado, grabando en un hotel, y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo. Sin embargo, el dolor fue a más. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Quería estar al lado de mi papá…", contó.

"Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas... Todo fue muy traumático", agregó.

Juan Pablo narró que, "cuando desperté en terapia intensiva, recuerdo todo a la perfección. Fue un mes más en el hospital de no poder mover los brazos. Hubo más intervenciones, porque vieron más coágulos en las piernas. Mi primera reacción fue de enojo. Estaba muy enca... ¿Por qué estoy jodiendo a la producción?".

"No me veía las manos y no quería que nadie me viera en esas condiciones. Mi novia (Paulina Dávilacon), vino a México desde Colombia, porque estaba filmando una serie allá. Yo no quería que me viera en ese estado. Sólo quería que mis padres —Emma y el doctor Salvador Medina—, mi hermano Chava, quien también es médico; mi cuñada Daniela, y mi primo Jerónimo, me acompañaran. Las veces que he estado en el sanatorio no me gusta que me vayan a ver. Así de sencillo”.

Reconociendo el enojo que esto le causó dentro de sí mismo, el actor recibió la noticia de que si quería seguir viviendo debían amputarle una de sus piernas lo más pronto posible.

"Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”.

Por supuesto que ante la decisión, los familiares del artista en todo momento le mostraron amor y apoyo incondicional. “Todo el tiempo sentí el respeto de los demás. Era algo muy curioso, porque no quería ver a nadie; pero también quería dar las gracias. Sentía una buena vibra de todo el mundo. Me enviaron videos amigos, sobrinos… Experimenté mucho amor. Eso te da mucha fortaleza. Vi algunos mensajes en mi celular, algo que hasta entonces había evitado por completo, y me quebré. Los mensajes de amor eran muy poderosos y los sentía".

Luego de contar el proceso que atravesó, Medina compartió que estaba tomando terapia con una psiquiatra: "nunca tomé terapia en mi vida y ahora estoy decidido a no dejarla por nada. Bajé de peso porque no pude dormir en tres semanas y los doctores me decían que la manera de empezar a recuperarme era básicamente descansar, pero no me daban medicamentos para dormir y el insomnio hace que tu cabeza gire. El no dormir me afectó mucho, me alimentaban y me hacían exámenes diarios, y me obligaban a comer. Ahora entiendo que todo fue parte de un proceso. Tenía que entender las cosas para poder seguir adelante”.

En la entrevista especial que le hicieron, el actor contó más detalles de cómo es su vida en la actualidad, no te la pierdas…