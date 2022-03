Estos famosos nominados al Oscar 2022 ya tienen una estatuilla en su casa

Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94 gala de los Oscars y una de las categorías favoritas de los amantes del cine es la de Mejor Actriz y Mejor Actor. Es por eso que a continuación te vamos a contar qué famosos ya tienen al menos una estatuilla en sus casas.

En esta edición de los Premios de la Academia figuran celebridades como Penélope Cruz, Will Smith, Andrew Garfield y Kristen Stewart, entre otros.

La mayoría de los famosos nominados a los Oscar 2022 en esta categoría ya han participado por un reconocimiento de la premiación más importante de cinematografía y varios de ellos han tenido el privilegio de irse con un una estatuilla en sus manos.

¿Quiénes son las actrices nominadas que ya han ganado un Oscar?

Empecemos por las actrices nominadas al Oscar 2022 que ya han ganado al menos un premio de La Academia.

Olivia Colman, nominada a Mejor Actriz por "La hija oscura" - Lleva 1 estatuilla.

La británica lleva 3 participaciones en los Oscar, incluyendo esta nominación. En 2019 fue nominada a Mejor actriz con "The Favourite" y ganó el Oscar. En 2021 fue nominada a Mejor actriz de reparto, pero no se llevó el reconocimiento.

Penélope Cruz, nominada a Mejor Actriz con Madres paralelas - Leva 1 estatuilla.

La española lleva 4 nominaciones al Oscar, incluyendo ésta. 2 como Mejor Actriz y 2 como Mejor Actriz de Reparto. El premio de La Academia que tiene es por Mejor Actriz de Reparto con "Vicky Cristina Barcelona" en 2008.

Nicole Kidman, nominada a Mejor Actriz con Being the Ricardos - Lleva 1 estatuilla.

Contando esta nominación, la ex esposa de Tom Cruise ha sido nominada en 5 ocaciones. Lleva 4 como Mejor Actriz y una como Mejor Actriz de Reparto. El Oscar que tiene lo ganó en 2003 como Mejor Actriz por "Las Horas".

Jessica Chastain lleva 3 nominaciones: Una como Mejor Actriz de Reparto con "The Help". Y con ésta, 2 como Mejor Actriz con "La Noche Más Oscura" y ahora con "The Eyes of Tammy Faye".

Por otro lado, Kristen Stewart es la actriz que se une por primera vez a una lista de nominación de los Premios de La Academia.

¿Quiénes son los actores nominados que ya han ganado un Oscar?

Ahora hablemos de los actores nominados al Oscar 2022 que ya han ganado al menos un Oscar.

Javier Bardem, nominado a Mejor Actor con Being the Ricardos - Lleva una estatuilla.

El español lleva 4 nominaciones. 3 como Mejor Actor y una como Mejor Actor de Reparto. El Oscar que tiene es como Mejor Actor de Reparto con "No Country for Old Men" en 2007.

Denzel Washington, nominado a Mejor Actor con La tragedia de Macbeth . Lleva 2 estatuillas.

Con esta nominación, el actor, director y productor lleva 10 nominaciones al Oscar. 2 como Mejor Actor de Reparto, 7 como Mejor Actor y una a Mejor Película como director de "Fences". Los 2 premios Oscar de Denzel Washington son como Mejor Actor de Reparto por "Glory" en 1990. Y como Mejor Actor por "Training Day" en 2002.

Benedict Cumberbatch lleva 2 nominaciones como Mejor Actor. En 2015 por "The Imitation Game" y en esta edición 2022, por "The Power of the Dog". Andrew Garfield también lleva 2 nominaciones como Mejor Actor. En 2016 con "Hacksaw Ridge" y ahora por "Tick, Tick... Boom!".

Por su parte, Will Smith lleva con ésta, 3 nominaciones al Oscar como "Mejor Actor". En 2002 con "Ali", en 2007 con "The Pursuit of Happyness" y para esta 94 entrega, con "King Richard".

Estamos ansiosos por saber quiénes serán los afortunados que se lleven este reconocimiento que otorga La Academia. ¿Quiénes son tus favoritos para ganar?

