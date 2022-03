¡Será un Oscar muy musical!

Hollywood, California.- Este domingo 27 de marzo son los Premios Oscar y la música sumará su ritmo y energía a los nervios de los nominados. Como dato curioso, pueden seguir la transmisión en vivo por LOS40, desde las 7:00 pm, a través de las redes sociales de LOS40 y la frecuencia 101.7 FM.

Mientras que Billie Eilish, Beyoncé y Sebastián Yatra interpretarán temas nominados a Mejor Canción, Sean “Diddy” Combs, H.E.R., Halle Bailey, Shawn Mendes y la mismísima Lady Gaga, anunciarán al mundo los ganadores, mostrando cómo sus carreras riman con la pantalla grande.

Y mientras extrañaremos a Van Morrison interpretar “Down to Joy”, que él mismo compuso para la película ‘Belfast’, debido a que el artista está en tour, la Academia se asegurará que los asistentes siempre estén rodeados de ambiente musical. Una banda “All Star” de multi talentos, incluye al baterista de blink-182 Travis Barker, la percusionista y cantante Sheila E. y al pianista Robert Gaspler, se unirá a una orquesta que engalanará el evento, mientras el Dj D-Nice, famoso por armas fiestas virtuales en la cuarentena del covid-19 ha sido convocado a no permitir haya silencios a la ceremonia 94 del Oscar.

Como una buena jugarreta del destino, el llamado Príncipe del Rap, Will Smith, podría conseguir su primer estatuilla de Primer Actor, interpretando al papá de las hermanas campeonas del tenis, Venus y Serena Williams. Ni hablar que la película musical ‘Amor sin barreras’ tiene en Arana DeBose a la favorita para Mejor Actriz de Reparto y que ‘Encanto’, postulada a la Mejor Película Animada danza en su realismo mágico con las canciones de Lin-Manuel Miranda.

Será un Oscar repleto de particularidades, en que regresa el concepto de anfitrión, teniendo a las comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes para liderar los chistes de la noche, mientras que actores que han vestido a las heroínas y héroes en el cine como Jason Momoa, Jake Gyllenhaal, Jennifer Garner, Lily James, Zoë Kravitz, John Leguizamo, Rami Malek, Elliot Page, Sir Anthony Hopkins, Lupita Nyong’o y Woody Harrelson, irán subiendo al escenario para entregar los premios en cada categoría.

Los fans de la cultura pop que ha generado el cine y que la Academia a veces parece no prestarles atención cuando cintas como ‘Spider-Man: Sin regreso a casa’ no son nominadas, tendrán este año la satisfacción de otorgarle vía una encuesta en Twitter sobre cual es el momento más aplaudido de los últimos años, compitiendo ahí la reunión de Tobey Maguire y Andrew Garfield como superhéroes arácnidos con Tom Holland de la serie actual. Keanu Reeves esquivando balas en ‘The Matrix’ (1999), el ensamble de los ‘Avengers’ y la escena de supervelocidad de Flash en ‘Justice League’, están en pleno duelo por el reconocimiento.

También hay espacio para la controversia, con una Academia que anunció que un puñado de categorías no serán televisadas con la intención que la celebración sea más corta de 3 horas y ello pueda ayudar a mejorar los números de audiencia, dentro de un mundo que está más acostumbrado a la información rápida y ver la pantalla con las redes sociales en mano. Muchos piensan, entre ellos los directores Steven Spielberg, James Cameron y Guillermo del Toro, le dará varios raspones al Oscar, más que ayudarlo a brillar.

Ya con quinielas en mano, veremos si la chica de ‘Crepúsculo, Kristen Stewart (’Spencer’) se queda con el oro de la noche, o si la española Penélope Cruz (‘Madres paralelas’) o Jessica Chastain (‘Los ojos de Tammy Faye’) se lo arrebatan. Mientras los consentidos del MCU, universo Marvel, Benedict Cumberbatch (‘The Power of the Dog’) y Andrew Garfield (’Tick, Tick… Boom!’) han sacado chispas alrededor de Smith como Mejor Actor, quien cabalga en caballo de hacienda para hacer historia es Troy Kotsur de ‘Coda’, para ser el primer actor con condición de sordera en llevarse el premio.

Si DeBose de raíces de Puerto Rico triunfa como Mejor Actriz de Reparto interpretando a Anita, repetiría la hazaña de Rita Morena quien fuera la primera latina en obtener el Oscar por el mismo personaje en ‘Amor sin barreras’ (1961).

Aunque compuso su tema de ’Not time to Die’ pensando la cinta de James Bond se estrenaría en el 2020, interrumpido por la pandemia, la canción de Billie Eilish sobrevivió para además de ser nominada al Oscar sea la favorita para irse a la repisa de la cantante de “Everything I Wanted”. El premio de Mejor Partitura Musical podría irse a Hans Zimmer (‘El rey león’) por crear nuevos sonidos, instrumentos y oportunidades originales para usar la voz de un coro, en ‘Duna’.

Hacia el gran clímax de la velada, en competencia para Mejor Película, ‘The Power of the Dog’, ’El callejón de las almas perdidas’, ‘Licorice Pizza’, ‘King Richard’, ‘Duna’, ‘Drive my car’, ‘Don’t Look Up’, ‘Belfast’ y ‘Coda’, podría ser esta historia sobre una adolescente que sueña con cantar, la que de la nota final a un año en que la música fue parte de esos bailes de TikTok grabados al sentirnos encerrados, mientras nos asomábamos al mundo usando la pantalla más cercana en casa.

