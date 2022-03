Anne Hathaway confiesa que también ha "estafado" para triunfar

Las historias de estafas y engaños están a la orden del día con historias como el Estafador de Tinder e Inventando a Anna que han conquistado a los televidentes, y así es como Anne Hathaway ha impactado con su actuación e imagen en la nueva producción “WeCrashed” en dónde interpreta Rebeka Neumann, una de las fundadores y dueñas de la empresa WeWork.

Pero la actriz ha dejado impactados a sus seguidores al confesar que no sólo en la serie ha “estafado” a las personas, pues en sus inicios en la actuación, le ha tocado mentir para poder conseguir papeles.

"Yo misma lo he hecho. Cuando audicioné para 'Brokeback Mountain' dije que podía montar a caballo cuando no sabía. Tenía la intención de aprender, sí, pero en ese momento mentí", confesó durante una reciente entrevista.

Según su propio ejemplo, si alguien pretende algo y lo consigue "no lo cuestionamos", pero si fracasa es cuando no dudamos en apuntar con el dedo:"No es algo nuevo, son historias tan viejas como la humanidad, lo único que ha cambiado son las herramientas y que ahora estamos empezando a conocer el espacio digital".

"WeCrashed" se convierte en el primer papel televisivo para Hathaway que se despidió de "Get Real" en el año 2000 y comenzara su carrera en la gran pantalla con exitos como "El diablo viste a la moda" y "El diario de la princesa".

¿De qué trata WeCrashed?

Basada en el pódcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, la serie cuenta la historia de Adam y Rebekah Neumann, fundadores de WeWork como un negocio de alquiler de espacios de cotrabajo. Llegaron a tener 12 mil 500 empleados en 29 países y diversificaron el negocio a la vivienda, la educación y los gimnasios.

La miniserie estrenó los primeros tres episodios en la plataforma de AppleTV+ el pasado 18 de marzo y ahora siguió estrenando los episodios todos los viernes, hasta el 22 de abril.

¿Qué es WeWork?

Es una popular empresa nacida en 2010, durante la fiebre por los espacios de trabajo compartido ("coworking"), que llegó a valorarse en unos 50 mil millones de dólares, hasta que se descubrió que inflaba sus cuentas y se asemejaba a una estafa piramidal. Su marca alcanzó un valor global de 47 mil millones de dólares en menos de una década y luego se desplomó justo cuando iba a salir a bolsa, en medio de acusaciones de estafa piramidal.

