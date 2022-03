Pokémon Legends Arceus, un gran giro a la fórmula que nos ofrece un cambio que le cae bien a la franquicia

Las batallas son otro elemento que han recibido un giro. Si bien las peleas siguen siendo por turnos, algunos de los movimientos de los Pokémon serán Fuertes o Ágiles, una mecánica que nos recuerda a la serie de Bravely Default. Esto hace que, al hacer un ataque Fuerte, nuestro Pokémon realmente pegue con gran poder, a costa de su siguiente turno. Por otro lado, si seleccionas un ataque Ágil, no pegarás de la misma manera que con un ataque normal, pero puedes dar dos ataques seguidos. Aunque es un cambio llamativo, considerando integrarlo en la escena competitiva que podría ser algo complejo. Con peleas con Pokémon salvajes rápidas y pocas oportunidades de ver esto funcionar con otros entrenadores a lo largo de la historia, integrarlo en el siguiente juego podría ser algo complejo. Otro detalle relacionado a los movimientos de nuestro Pokémon es que al contrario de generaciones pasadas, es la administración de sus movimientos. Por un lado, si, nuestro Pokémon seguirá sólo cargando con 4 movimientos para ejecutar en batalla, sin embargo, es que ahora no olvidará los movimientos anteriores, pudiendo mantener movimientos que se ajusten a tu próximo encuentro o estrategia.

El juego también pone mucho peso en la elaboración de nuestros propios items, así como la recolección de materiales para construirlos. Al estar más tiempo en actividades de campo, y con la característica de vivir en el pasado, no es que tengamos muchas tiendas, por lo que crear nuestras Pokébolas, o pociones para curar a nuestros monstruos de bolsillo, es responsabilidad del jugador.

Finalmente, es momento de hablar de la PokéDex, una herramienta que es de suma importancia en el juego. Si en generaciones anteriores hemos tenido un apartado electrónico, ahora en el pasado tendremos una libreta la cual iremos llenando. Al ser el inicio de la PokéDex como la conocemos, capturar y observar son las partes más importantes para crear una de las herramientas más importantes de un entrenador. A diferencia de generaciones anteriores, para llenarlo no bastará con capturar un Pokémon y ya, cada entrada del PokéDex cuenta con una serie de misiones a llenar, por lo que habrá que capturar cierto número de Pokémon -algunas de cierta manera-, verlos efectuar algún movimiento en especial, entre otras opciones. Ahora, llenar el PokéDex ayudará también a subir nuestro nivel dentro del grupo de expedición al que pertenecemos, haciendo que obtengamos más dinero mientras avanzamos y entregamos nuestros reportes.

Si bien, están las misiones de llenar el PokéDex y las de la historia principal, las personas que encontremos en el camino también nos pedirán favores que caen en pequeñas misiones secundarias. Algunos querrán algún Pokémon, otros que les consigamos materiales para crear ítems. Estas misiones secundarias son variadas y te distraen un poco de la historia principal, la cual tiene una duración de 20 horas, la cual se puede expandir si realmente quieres llegar al final verdadero del juego.

Visuales

Si bien, todo lo que trae consigo Pokémon Legends Arceus es fenomenal en cuestión de gameplay y mecánicas, el apartado visual es sin duda el más divisivo. Desde su presentación, había quienes ya lo comparaban con la magnificencia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mientras que otros, tenían dudas sobre ciertos aspectos visuales, esperando que conforme avanzaran los meses se pudiera ver mejor.

Siendo honestos, aunque la dirección de arte logra presentar un estilo visual muy particular, hay detalles en el producto terminado que muestran que la optimización del juego es algo que le pesa a GameFreak. El pop up de elementos del escenario, zonas de agua que cargan de forma extraña, texturas que les falta detalle o algunos Pokémon que a la distancia corren a una cantidad extremadamente reducida de cuadros por segundo, son detalles que, aunque pocos, terminan rompiendo esta inmersión de mundo abierto que buscan presentar. No sabemos si la animación de 242 criaturas diferentes, cada una reaccionando de forma distinta a un ambiente, sea el detalle particular que no permite una buena optimización. Sin embargo, esta calidad visual, aunque no es la que el fan visual más quisquilloso busque, no demerita el trabajo que engloba el título. Aunque si se queda como una de las áreas de oportunidad donde GameFreak debe de mejorar.

Sonido El audio del juego está bien cuidado, con un soundtrack que acompaña de gran forma la aventura en los enormes biomas de Hisui. Los efectos de sonido son un gran agregado que le añade dramatismo a las conversaciones con otros jugadores de una forma muy sencilla. Conclusión Aunque Pokémon Legends: Arceus es un gran giro a la fórmula de Pokémon y nos ofrece un cambio que le cae bien a la franquicia, queda corto en varios detalles. Si bien estar con los Pokémon en su habitat natural es algo extraordinario para los fans, la forma de cómo capturarlos se siente increíble, son otros detalles los que hacen que todo falle. La historia pudo haber sido mejor aprovechada y los visuales dejan mucho que desear. Hay momentos en que el juego, se vuelve tedioso y repetitivo, algo que en un título donde hay que capturar y obtener personajes, puede ser algo complejo. Calificación 7 Por Gabriel Huerta



