Jared Leto confiesa que se pondría un tatuaje en honor a Belinda

Ahora nos queda claro que para algunos, tatuarse algo relacionado a Belinda no sería una idea descabellada, y es que recientemente, Jared Leto sorprendió a todos al confesar que él si se tatuaría el cuello, pecho o cara con algún rasgo de la ojiverde sin problema.

La confesión que hizo Leto fue dada a conocer en uno de los videos del Escorpión Dorado. Ahí, el famoso actor compartió momentos divertidos con el youtuber y junto a Adria Arjona, quien también se encontraba ahí para promocionar la película ‘Morbius’.

También puedes leer: Anne Hathaway y Jared Leto impactan con su look en el estreno de ‘WeCrashed’

A pesar de que en la entrevista hablaron de varias cosas, algo que resaltó de dicha charla fue la mención de Belinda, y es que el Escorpión le hizo al actor una inesperada pregunta.

“Tendrás los huevos para ponerte un tatuaje que diga ‘Belinda’”, cuestionó el youtuber. “¿En el cuello?”, respondió Jared Leto. “En el cuello, pecho, en la cara. Tú conoces a Belinda, ella es nuestra amiga”, dijo el Escorpión. “Claro que sí...”, aseguró Jared. “¿Te tatuarías a Belinda?”, cuestionó el Escorpión Dorado. “Estás hablando de la cantante muy talentosa y que también es actriz. Wow, sí claro ella es genial”, admitió Jared Leto.

Jared dijo estar dispuesto a tatuarse el nombre de la cantante en cualquier parte del cuerpo y reconoció que es una mujer brillante y genial.

Quizá te interese: Jared Leto causa revuelo en fans al ser visto paseando en la CDMX

Cabe mencionar que la amistad entre Jared Leto y Belinda comenzó desde hace algunos años, de hecho, en 2020, muchos de los seguidores de ambos apenas se iban enterando de que eran amigos.

Fue en ese momento, que la intérprete de “Bella traición” se unió a una transmisión en vivo que realizó Jared Leto en Instagram. En la videollamada, ambos hablaron con mucha naturalidad e incluso hablaron sobre cómo se sentían tras el inicio de la pandemia. Aunque la charla no fue tan larga, antes de despedirse, Belinda le pidió que dijera una frase mexicana muy popular. "Viva México, cabro...", gritó el actor.

Después de que nos sorprendiera la amistad entre ambos, la intérprete de Bella traición dio una entrevista a Ventaneando en donde le preguntaron desde cuando conocía al actor y cómo se habían hecho amigos. “Desde hace muchos años, desde hace más de ocho años y nos llevamos muy bien. Siempre me está compartiendo lo que hace y yo también le comparto mis actividades y hablamos, dijimos que sería un buen momento para unirnos y platicar un ratito, darle ánimo a la gente”.

Te recomendamos: Conoce la serie que protagonizarán Anne Hathaway y Jared Leto



Belinda recordó que al inició de la pandemia el protagonista de la película 'Morbius' se enteró de lo que estaba pasando en el mundo tiempo después ya que se encontraba en un retiro.

“Estuvo en un retiro sin hablar, sin celular y cuando salió del retiro le dieron la noticia y me habló, me dijo que qué estaba haciendo, que me quedara en mi casa. Siempre me regaña porque sabe que no me quedo en mi casa todo el tiempo y se asegura de que esté segura, que cuide a mi familia”.

También puedes leer: Revelan terrorífico aspecto de Joker con Jared Leto para La Liga de la Justicia