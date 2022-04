“Ya fue suficiente”: Jim Carrey anuncia su retiro de la actuación y revela sus motivos

Primero fue Bruce Willis, y ahora tremenda bomba soltó el actor Jim Carrey al revelar, de una forma muy tranquila y natural, que se encuentra listo para alejarse de las cámaras.

Así lo dio a conocer durante una entrevista de la gira promocional sobre la cinta Sonic 2, la película en donde tiene una importante participación, que el actor de 60 años confirmó que se encuentra listo para retirarse de la gran pantalla.

“Es una cosa encantadora, pero me voy a retirar”, respondió cuando la conductora de televisión Kit Hoover le compartió emocionada que la cantante Dolly Parton quiere que el sea el actor que interprete a Porter Warner en su película biográfica.

Cuando se le preguntó si reconsideraría ciertas oportunidades, Carrey dijo "depende": "Si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser realmente importante para que la gente lo vea, puede que siga por el camino, pero me estoy tomando un descanso".

El aseguró que está contento con su vida fuera de la pantalla y que ha disfrutado mucho trabajando en otras formas de arte que le han desarrollado una pasión a lo largo de los años como la pintura.

"Me gusta mucho mi vida tranquila y me gusta mucho poner pintura en el lienzo y me gusta mucho mi vida espiritual y siento que -y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo- tengo suficiente. He hecho lo suficiente. Soy suficiente", dijo el actor.

Su critica a Will Smith

Tan sólo la semana pasada, Kim criticaba fuertemente la reacción de Will Smith en el escenario de los Oscar, asegurando que se encontraba "asqueado" no sólo por estas acciones, sino por las celebridades de Hollywood que aún así ovacionaron a Smith por su victoria como Mejor Actor.

"Hollywood no tiene carácter en masa y me pareció que esto es una indicación muy clara de que ya no somos el club de moda", dijo Carrey, asegurando que Smith debería haber sido escoltado fuera del recinto después de la bofetada, llegando a añadir que debería haber sido arrestado.

Jim Carrey cuenta con una trayectoria en la industria del entretenimiento de más de 40 años, que abarca clásicos como “La Máscara”, “Una pareja de idiotas”. “Batman Forever”, “Mentiroso, mentiroso”, “Sí señor”, entre otas.

Esta no es la primera vez que Carrey se toma un descanso: durante el 2014 al 2020, el actor no estrenó ningún otro proyecto, por lo que no hay que descartar del todo su regreso a la gran pantalla.