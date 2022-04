Amber Heard asegura que aún siente “amor” por Johnny Depp

El caso entre Amber Heard y Johnny Depp vuelve a ponerlos en el ojo del huracán, y es que a unas cuantas horas de reencontrarse en los tribunales, la actriz ha impactado al mundo al confesar que todavía tiene "un amor" por su ex.

Fue a través de un emotivo post en su cuenta de Instagram que Amber compartió que había decidido "desconectarse" por un tiempo mientras ocurría este proceso, y agradeció a sus seguidores por estar a su lado.

"Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como sabréis, estaré en Virginia, donde me enfrentaré a mi ex marido Johnny Depp en los tribunales. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que relataba mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar contra los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y Johnny también".

Pero sin duda, lo que más llamó la atención del mundo entero no fue que asegurara que las demandas le causaron “un gran dolor”, sino que asegurara que ha “mantenido el amor por Johnny”, pese a todo.

“Siempre he mantenido el amor por Johnny y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos delante del mundo. En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en estas próximas semanas me apoyaré en él más que nunca”.

Este nuevo juicio se desata luego de que emprendieran un proceso legal por difamación en 2019, ya que Amber escribió un artículo en ‘The Washington Post’ en el que narraba que fue víctima de maltrato doméstico.

En la actualidad, Johnny Depp mantiene una demanda por difamación de 50 millones de dólares contra Amber, que ha solicitado la desestimación de la demanda después de que él perdiera su caso de difamación en el Reino Unido.

El juicio será transmitido a través de la cadena estadounidense Court TV y su red multiplataforma de manera gratuita, el cual se podrá ver en la transmisión en vivo que harán en línea.