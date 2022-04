"Nunca quise casarme": Salen a la luz duras declaraciones de Jada Pinkett sobre Will Smith

Will Smith continúa en medio de la polémica después del momento incómodo que protagonizó en la pasada entrega de los Premios Oscar, sumado a qu su esposa no lo defendió y aseguró que el había sido impulsivo, ahora salen a la luz fuerte declaraciones por parte de Jada, en donde asegura que nunca quiso casarse con él.

Los usuarios revivieron viejas declaraciones del 2018, en el programa familiar de los Smith, Red Table Talk, en donde la esposa del actor confesó que nunca quiso casarse con Will: “Me forzaron y fue horrible”, aseguró en la mesa redonda, con su marido presente.

“Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, agregó Pinkett Smith, quien en ese momento estaba en la dulce espera de su primer hijo, Jaden.

Además, Jada confesó haber “llorado en todo el camino hacia el altar” y frente a su madre Adrienne, aseguró que lo había hecho por obligación, misma que sitió por parte de ella.

“Lo hicimos porque ‘Gammy’ [el apodo que Jada le puso a su mamá] estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’”, amplió. Y mencionó que estaba devastada antes y durante la boda: “Me sentía tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo”.

Pero en el clip, su madre tampoco se quedó callada: “Sí, recuerdo tener un fuerte deseo de que ustedes se casaran y que tú estabas enferma, no cooperabas en nada”, remarcó Adrienne, para luego declarar “Pero no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio”.

Pero todo lo contrario a ella, Will aseguró que casarse era algo que deseaba muchísimo, y que su experiencia fue diferente. “Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, dijo Smith luego de escuchar a su esposa.