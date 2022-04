Hombre se hace viral al pedirle el divorcio a su esposa por no bañarse

Muchos son los problemas que se pueden suscitar en una relación de pareja, como por ejemplo, temas económicos, de salud, discusiones por celos, falta de cariño y atención, diferencias en la forma de pensar, etc, etc, pero, ¿te habías imaginado que existiera una pareja que se peleara constantemente por que uno de ellos no se baña?

La historia que te contaremos a continuación precisamente tiene que ver con lo anterior, y es que un hombre se hizo viral en la redes sociales luego de contar su historia matrimonial.

Y es que el hombre que vive en la ciudad de Alligarh, en el estado de Uttar Pradesh, India, se quiso divorciar de su esposa porque ella pasaba muchos días sin bañarse.