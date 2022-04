BTS anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

¡Atención ARMY! La banda de K-pop con mayor mundial, BTS acaba de sorprendernos al anunciar la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, dejando claro su tan esperado regreso.

Fue durante su último show que se proyectó en pantalla un montaje dinámico de escenas de los vídeos musicales de la agrupación, causando euforia en los asistentes al show.

Imagen / @bangtan.official

El dramático vídeo culminó con las palabras "We are bulletproof", seguidas de una fecha: 10 de junio de 2022, imágenes que también fueron compartidas en las redes sociales de la agrupación.

“No hemos venido a Las Vegas por los Grammys. Vinimos a Las Vegas por los ARMY", dijo, refiriéndose a sus fans. "El disco, el título, los logros, los trofeos, son realmente importantes, pero eso no fue lo primero, la primera razón por la que empezamos todas estas cosas, ¿verdad?", mencionó RM.

Según Billboard, el sello discográfico de la sensación del pop, Big Hit Music, confirmó la llegada pendiente del nuevo álbum de la banda en un comunicado publicado en Weverse el domingo: “BTS regresará con otro nuevo álbum el 10 de junio de 2022. Los detalles sobre el nuevo álbum se proporcionarán en un aviso por separado en una fecha posterior. Esperamos su amor y apoyo para el nuevo álbum de BTS”.

Aún no está claro si "We Are Bulletproof" será el título del proyecto, ya que la frase de confianza ha formado parte de la música y la marca de BTS desde los inicios del grupo.

Cabe resaltar que RM, V, Suga, Jin, Jungkook, Jimin y J-Hope también subieron al escenario de los Grammys este año para hacer una interpretación de uno de sus éxitos "Butter".