Mujer descubre a su doctora mirando tutorial en YouTube antes de operarla

En las imágenes se observa como la médica se encuentra mirando tutoriales de YouTube, minutos antes de entrar a sala de cirugía con la afectada, y acto seguido se enfoca la cara de la chica, quien hace gestos de sorprendida.

Las imágenes rápidamente le dieron la vuelta al mundo, desatando diversas críticas en contra del personal médico y su capacidad. Por otro lado, hubo comentarios de otros médicos que decidieron defender a su colega, asegurando que se han encontrado en algunas situaciones similares, no porque desconozcan los procedimientos que hay que ejecutar, sino que simplemente lo hacen como un repaso para que todo salga de la manera correcta.

TE PODRÍA INTERESAR: Bebé extranjero se hace viral por bailar 'La Chona' apenas la escucha

Al darse cuenta de la polémica que generó su clip, la usuaria tomó sus redes sociales para aclarar que el procedimiento fue todo un éxito, y que solo se trataba de una pequeña broma y que su doctora estaba totalmente capacitada.

“Por última vez, agradezco a todos los médicos y enfermeras y entiendo que no son enciclopedias andantes. ¡Este TikTok solo fue una broma! Me alegro de que haya refrescado su memoria y me haya ayudado todo el tiempo. Mi amigo y yo nos reíamos de que estaba sucediendo frente a nosotros”, escribió la usuaria.