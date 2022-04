Jada Pinkett se enoja con Will Smith por organizarle fiesta de cumpleaños

Ya no es Will Smith el que está en la mira en los últimos días, ahora es su esposa Jada Pinkett la que ha dado mucho de que hablar en las redes sociales, y es que las acciones que en su momento ha tenido con su pareja no han sido bien recibidas por los internautas.

Como sabes, Jada comenzó a dar de que hablar cuando aseguró que Will “había exagerado” al momento de abofetear a Chris Rock en pleno escenario de los Premios Óscar, luego de que él hiciera una broma relacionada a la alopecia que padece.

Por supuesto que su comentario hizo estallar a muchos, ya que nadie comprendía como podía expresarse así de su esposo, si prácticamente toda su carrera se fue en picada por defenderla.

No obstante con lo anterior, la actriz acrecentó los comentarios en su contra, luego de que circulara un video en las redes sociales en donde claramente ella asegura que nunca quiso casarse con el famoso actor.

Aunado a esto, y que probablemente deja en claro la actitud que constantemente tiene esta mujer con Smith, recientemente comenzó a circular en la web otro video en donde Will Smith narra que se sintió “devastado” luego de una fiesta que le había organizado a su esposa.

De hecho, Jada calificó con duras palabras el empeño que Will puso en esa fiesta para su cumpleaños número 40. “El día después de su cumpleaños 34, yo ya estaba contratando a un equipo para que orquestara la celebración de sus 40″, dijo Smith en 2018. “Contraté a un equipo de documentalistas, iba a ser mi gran declaración de amor, iba a ser lo que la sacara de su crisis de mediana edad, iba a ser espectacular, algo muy profundo”.

Por lo anterior, todo parece indicar que Smith no tomó en cuenta que Jada le había dicho que no quería festejar su cumpleaños y que quería hacer "algo íntimo".

Sin embargo, la celebración se llevó a cabo con bombo y platillo, por lo que la actriz se puso furiosa y le dijo duras palabras a su esposo.

“Me dijo que lo que hice fue una muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella. Ése fue un punto muy bajo”, dijo.

¿Tú qué opinas de su reacción?