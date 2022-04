Alfredo Adame asegura haber terminado con Magaly Chávez por caprichosa

Una vez más, Alfredo Adame está en la mira, y esta vez no es por una pelea callejera, sino por el anuncio que recientemente dio de que había terminado con su novia, Magaly Chávez.

Por la información que ha circulado en las redes sociales, se sabe que el actor decidió terminar con su novia debido a que suele ser ‘“caprichuda”.

Y en la entrevista transmitida en Chismorreo de MULTIMEDIOS, el polémico actor dio a conocer que viaja hacia República Dominicana en compañía de su ex pareja únicamente para participar en el reality de TV Azteca Soy famoso ¡sácame de aquí!.

"Ya no es mi novia por caprichuda, su mamá me lo dijo: 'ten cuidado porque es bien caprichuda', entonces ya me hizo enojar... terminamos", explicó.

Sin embargo, el actor dejó abierta la posibilidad de que regresen: "a ver si nos reconciliamos allá, en República Dominicana", externó. Y es que dejó en claro que no pueden interactuar en el aeropuerto, dado que son rivales y competidores en la producción, por lo que prefiere no hablar con ella.

Además de lo anterior, Adame hizo hincapié en como se dio la supuesta ruptura: "Magaly ya no es mi novia. Ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa: como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que está 'cuerpazo' y todo el rollo, es muy caprichosa", aseguró.

Algo que llamó la atención es que una de las cosas que habría molestado a Adame es que supuestamente Magaly le había pedido que le comprara un postre durante la madrugada: "¿Cómo puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga si le llevas un pay de limón del Samborns?".

En esta ocasión también habló sobre la posibilidad de regresar, por lo que comenzaron a levantar las expectativas sobre si se trata de un truco para llevar rating al programa. Mientras tanto, de acuerdo con lo dicho por Adame, él y Magaly ya no tiene una relación.

