Belinda y Danna Paola podrían protagonizar la versión mexicana de “Chicas Pesadas”

Y es que todo parece indicar que esta nueva colaboración podría tratarse de una adaptación teatral de la aclamada película, y sería el productor Alejandro Gou quien esté a cargo del proyecto.

Además, todo parece ir viento el popa, pues el mismo productor aseguró en varias entrevistas con los medios que ya tiene el sí de ambas mujeres, siempre y cuando Gou consiga los derechos de la puesta.

“Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, aseguró el productor en la última función de José El Soñador.

Y aunque no confesó que roles tomaran cada una de las cantantes y actrices, muchos seguidores de ambas aseguran que Belinda sería la interpretación ideal de Regina George.

“Danna y yo somos muy amigos, estuvo conmigo en ‘Hoy no me puedo levantar’, la considero mi amiga. Está ahorita gracias a dios en lo más alto de su carrera. Si se llega a hacer algo con ella y con Belinda, quiero hacer Mean Girls”.