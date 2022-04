“Si estoy enamorada”: Danna Paola habla por primera vez de su relación con Alex Hoyer

Después de tantos rumores, Danna Paola por fin habló sobre la relación que tiene con Alex Hoyer. Por supuesto que a muchos sorprendió que la cantante se sincerara y comentara algo al respecto, ya que ella está acostumbrada a mantener su vida personal en privado.

Respecto a lo anterior, cabe mencionar que hace poco fue Alex quien dio el primer paso para hablar sobre el romance que mantiene con la cantante.

Y muchos creen que debido a lo anterior fue que la intérprete de “Oye Pablo” se decidió a hablar sobre el tema.

“Sí, estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados, ya lo dijimos… No es el momento de hacerlo público hacia las cámaras y hacia la gente porque, para mí, también, lo más bonito es lo que hay allá dentro, mi familia, mis amigos, y es la única vez que lo voy a decir”.

La intérprete de “No bailes sola” afirmó que su novio es una persona a la que admira y para quien pidió le respeten la carrera, al igual que su propio proyecto, luego de que hace días fuera blanco de ataques en redes sociales por dar su opinión musical.

“Es una persona que admiro, que respeto, que quiero. Tenemos, obviamente, nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero yo quiero respetar y que todo el mundo también respete su proyecto y que también respeten el mío y nos respetamos mutuamente”.

Además de lo anterior, es importante mencionar que Danna Paola mantiene una relación con Alex porque verdaderamente lo ama y no porque se trate de fama, como muchos han especulado y criticado.

“El amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien. Yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no. Solamente por los seres humanos”.

Finalmente, la joven, que vivió una tormentosa relación con Eleazar Gómez, famoso detenido por golpear a su novia, aseguró que a lo largo de su vida se ha deshecho de personas “tóxicas”.

“Y justo me he deshecho de tanta gente tóxica en mi vida que si se ha acercado por eso, que hoy en día agradezco que personas en mi vida lleguen así”.

