Mujer finge su boda para darle celos a su ex y él ni caso le hizo

¿Te ha estado trabajo olvidar a una de tus parejas? Seguramente tu respuesta es sí, o al menos en alguna etapa de tu vida atravesaste por esta situación, y si aún no la has experimentado es probable que en algún momento te suceda, y no es para asustarse, simplemente son situaciones que tarde o temprano se ponen enfrente de ti.

Relacionado a lo anterior hoy te queremos contar la historia de un chica que al no poder olvidar a su ex optó por fingir que se casaba con otro, esto con la finalidad de que el reaccionara y regresara con ella.

Jackeline, una chica alemana, compartió en su cuenta oficial de TikTok la historia de cuando fingió su boda, con todo y photoshoot, para darle celos a su exnovio, y sí, él ni la peló.

En la grabación corta, la mujer asegura que después de que se dio cuenta de que su ex no le había hecho caso se sintió muy avergonzada, de hecho inicia su video con una cara de pena, incluso llevándose la mano a la cara. Además en el texto que acompaña esa primera imagen asegura que "Recordando la vez que fingí mi boda y tuve una sesión de fotos profesional para que él volviera conmigo".

No obstante con el video falso, también hubo fotografías falsas, en donde ella aparece en pareja, muy enamorada a punto de llegar al altar.

Para lograr lo anterior, Jackeline rentó un vestido de novia, contrató a un fotógrafo profesional, compró un pastel de bodas y le pidió a un novio falso que posara junto a ella para que su ex ardiera en celos.

Hay algunas fotos donde están riendo, seguro recordando el motivo por el que están ahí.

"¿Y qué ibas a hacer si tu exnovio reaccionaba? ¿cuál era tu plan, querida?”, “Esto me hace sentir menos loca”, “¿Por qué reaccionaría si ya te ibas a casar?”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

