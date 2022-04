Christian Nodal se sincera y habla sobre lo que pasó con el tatuaje que tenía de los ojos de Belinda

Después de varios meses, Christian Nodal por fin habló sobre lo que pasó con el tatuaje que tenía de los ojos de Belinda en el pecho, y es que como muchos recordarán, comenzaron a surgir rumores desde hace algunas semanas de que ya se lo había quitado debido a que ya no había vuelta atrás en la relación amorosa que mantuvo con la ojiverde.

Relacionado a lo anterior, a muchos sorprendió el hecho de que el cantante de regiomontano por fin se atreviera a hablar del tema, contando así lo que había hecho con el tatuaje en honor a su ex novia.

Tatuaje de los ojos de Belinda / Internet

Resulta que por lo que contó en el programa Venga la Alegría, Nodal se cubrió los ojos de Belinda con una imagen que el mismo diseñó.

Y aunque fue cuestionado sobre las razones que lo llevaron al término de su relación, él prefirió no tocar el tema.

Cabe señalar que los ojos de la intérprete de ‘Bella traición’ fueron sustituidos por unas alas que el mismo hizo.

Además y hablando del tema de los tatuajes que tanto le apasiona, Christian aseguró que planea poner un estudio de tatuajes, pues es su intención desde que era niño, así que pronto dará la sorpresa con este nuevo proyecto que va de la mano con nueva música.

“Yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona; no tengo un punto medio; los tatuajes me apasionan desde niño”, contó, y se refirió al reciente diseño que le hizo a su amiga Adamari López, a quien le pintó la letra "A" en honor de su hija Alaïa.