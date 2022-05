Yuya y Siddhartha se demuestran amor en pleno concierto en Cancún

De alguna manera, todos ya nos habíamos dado cuenta de lo hermética que es la relación entre Yuya y el cantante Siddhartha, y es que son pocas las veces que se han decidido a compartir algo de su vida amorosa en las redes sociales.

Si bien, y como te podrás dar cuenta si entras a sus perfiles, existen algunas fotografías en donde se les puede ver juntos e incluso con su bebé Mar, pero omiten cualquier tipo de comentario que se relacione a los sentimientos que existen entre ellos.

De hecho, lo anterior pudo haber cambiado hace poco, luego de que por primera vez y en pleno concierto, la influencer le diera una muestra de amor a su pareja.

Por lo que se puede ver en el video que ya circula en las red y que se hizo tendencia, mientras el ex integrante de Zoé se encuentra tocando la canción de ‘Únicos’, Yuya se acerca tranquilamente al escenario para bailar un poco al ritmo de la música y plantarle un pequeño y tierno beso a su pareja enfrente del público.

Lo anterior sucedió la noche del 30 de abril, en un concierto que el intérprete de ‘Colecciono planetas’ ofreció en Cancún, Quintana Roo, como parte de 00:00 Tour, gira con la que recorrerá gran parte del país y promete poner a cantar a sus fans con su grandes éxitos como Paraíso lunar, Náufrago, Buscándote, Ecos de miel, entre otros.

La sola presencia de Mariand Castrejón desató la euforia entre los asistentes, quienes no dudaron en tomar sus dispositivos móviles para capturarlo todo.

La feliz pareja recorrió el escenario entre luces de colores y humo, los gritos no cesaron y todos juntos cantaron el coro. Posteriormente, Yuya y Siddhartha se fundieron en un cálido abrazo que compartieron con sus fans, el instante fue único como el título de la canción, ya que no suelen compartir sobre el escenario en los conciertos del intérprete.

Lo mejor llegó después, cuando la empresaria mexicana se disponía regresar tras bambalinas, tan sólo bastaron unos cuantos pasos para que regresara y le diera un tierno beso a su pareja.

“No sé cuántas veces he visto el vídeo de Yuya y Siddhartha en el escenario cantando Únicos”. “La conexión que tienen Siddhartha y Yuya es tan hermosa”. “El video de Yuya y Sid me sacó una lagrimita”. “La sonrisa de Sidd al ver a Yuya bailar y regresarse a darle un beso”. “Ya me cansé de ser espectadora, yo también quiero algo como lo de Yuya y Sidd”, fueron algunos comentarios.