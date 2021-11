Hermano de Yuya y su esposa pierden a sus gemelos a los 7 meses de embarazo

Sergio Castrejón, hermano de Yuya, y su esposa Paola Poulain, dieron la noticia a sus seguidores que tras casi siete meses de embarazo, sus gemelos, Emi y Santi, perdieron la vida.

Fichis y Paola Poulain pierden a sus bebés /

Desde hace varios días, Sergio Castrejón, mejor conocido como "Fichis", compartió el delicado estado de salud de su esposa Paola Poulain, quien esperaba gemelos y que en dos meses daría a luz. Una noticia que los tenía emocionados no solo porque se convertirían en padres, sino porque tendrían casi la misma edad de Mar, el hijo de Yuya.

Sin embargo, complicaciones en el estado de salud de Pao Poulain, provocaron que sufriera una cesárea de emergencia, la cual no soportaron los bebés, quienes solo pudieron vivir tres días.

"Dicen que al destino le gusta jugar, a prometer aquello que no puede dar. Gracias mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos e inolvidables minutos. Siempre serán nuestros bebés. Los Amaremos eternamente", escribió Paola Poulain en una fotografía en Instagram donde aparece presumiento su pancita de embarazo.

Serge y Pao solían llamar "bebés milagro" a sus hijos pues Paola había tenido problemas para tener hijos y tras cuatro años de intentarlo y tratamientos de fertilidad, lo habían logrado.

"Hola, Pao está en terapia intensiva está estable, pero tiene una infección fuerte, le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, los bebitos están en terapia intensiva, están graves... Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aún no me dejan pasar, solo me dieron informes", declaró Sergio hace unos días. Más tarde, su esposa compartió la noticia de la pérdida.

Así mismo, en sus historias de Instagram, Paola Poulain declaró que se lleva una semana en cuidados intensivos y agradece a su familia y a la de su esposo, por apoyarla en estos momentos tan difíciles. Por último, publicó una fotografía donde aparecen los ultrasonidos de los bebés junto a unos zapatitos y un mensaje que dice: "Tal vez mañana despierto y todo será un mal sueño".

Paola Poulain agradece a su familia por momento difícil en su vida / Primera publicación de Paola Poulain tras el fallecimiento de sus bebés /