Amber Heard da su primer testimonio en el juicio contra Johnny Depp

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard sigue dando de que hablar, y es que luego de varios días en que el actor mostrara pruebas de la supuesta violencia doméstica que vivió por parte de su ex esposa, ahora es el turno de la actriz de ‘Aquaman’, pues este 4 de mayo se subió por primera vez al estrado y contó su versión.

En esta historia, Amber detalló parte de los abusos fisicos que sufrió mientras mantenía un matrimonio con Johnny, y una de las declaraciones que más llamó la atención, fue cuando habló de la primera vez que él “la abofeteó”.

De acuerdo con lo dicho por ella, la primera vez que eso pasó, fue cuando le preguntó por uno de sus tatuajes mientras se encontraban sentados en el sofá.

Ella le preguntó que era lo que decía dicho tatuaje, "Él dijo que 'Wino'", probablemente haciendo alusión a la actriz Winona Ryder, quien fue su novia. Amber se rio, lo que causó que él enfureciera: "Fue así de simple. Me reí porque pensé que estaba bromeando y me dio una bofetada en la cara".

"Me reí, porque no sabía qué más hacer. Pensé: 'Esto debe ser una broma'... No sabía qué estaba pasando. Me quedé mirándolo, como riendo todavía, pensando que él también iba a empezar a reírse para decirme que era una broma. Pero no lo hizo", compartió la actriz.

Heard continuó afirmando que su entonces marido la abofeteó nuevamente después de llamarla "perra graciosa", por lo que entonces le quedó claro "que no era una broma".

"Uno pensaría que tendría una respuesta, pero yo, como mujer, nunca había sido golpeada así. Soy adulta y estoy sentada al lado del hombre que amo y me abofeteó sin razón alguna, parece. No entendí nada. Fue así de estúpido", aseguró en la corte.

Además de esto, Amber afirmó en el estrado que después de que Depp "la abofeteó" lo único en lo que pensó fue en que no quería que eso fuera real, ya que no quería dejarlo.

"Deseo tanto que hubiera dicho que estaba bromeando. Porque no me dolió; no me dolió físicamente... No quería dejarlo. No quería que esto fuera la realidad. No quería que el hombre del que estaba enamorada... Sé que no se vuelve de eso. No soy tonta. No puedes golpear a una mujer, no puedes golpear a un hombre. No puedes golpear a nadie", indicó.

Heard, conmovida por completo, aseguró que Depp comenzó a llorar después de abofetearla y que le suplicaba de rodillas mientras le decía: "Nunca volveré a hacer eso. Lo siento mucho, bebé".

No obstante con lo anterior, Heard insistió en la corte que hablar de lo que había vivido con su ex pareja le resultaba “doloroso y horrible”.

"Esta es la cosa más dolorosa y difícil por la que he pasado, sin duda", expresó la actriz mientras contenía sus lágrimas, indicó TMZ.

¿Cómo inicio su relación?

Cabe señalar que la actriz, durante su testimonio, también se dio el tiempo de hablar sobre cómo ella y el actor se habían conocido y habían iniciado una relación amorosa.

Amber indicó que fue Johnny Depp quien se le "acercó con fuerza" mientras grababan la película 'The Rum Diary' en 2009, y la besó primero.

Heard agregó que cuando se reencontró con Depp un par de años más tarde, para promocionar la cinta, comenzaron un romance "relámpago" que era "caliente" y que "la tenía de cabeza" en las primeras etapas.

La actriz, de 36 años, afirmó que se sentía "abrumada" con los lujosos regalos y los destinos mundiales a los que el protagonista de 'El joven manos de tijera' la invitaba a visitar.