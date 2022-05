Hombre cruza el mundo para reencontrarse con su niñera después de 45 años

No hay nada más hermoso que ir en busca de la persona que en algún momento de tu vida te hizo muy feliz, y es de esperarse, ya que conforme pasa el tiempo son menos las personas que te hacen sentir seguro y especial.

La historia que te contaremos a continuación está relacionada precisamente con lo anterior, pues hace poco se hizo viral la anécdota de un hombre que cruzó todo el mundo con tal de encontrar a la mujer que fue su niñera cuando era niño.

Todo comenzó cuando un usuario de TikTok llamado Juanito decidió comenzar una búsqueda de su querida niñera a quien no había visto en 45 años.

Por lo que ha contado el hombre, él es un pastor en una iglesia de España y recopiló su odisea en una campaña que fue titulada “Encontrando a Ana”. Al momento, el video titulado “Reencuentro”, ya tiene más de tres millones de reproducciones y es un fenómeno a nivel internacional.

Encontrando a Ana

Ana Jiménez se convirtió en la niñera de Juanito cuando los padres del niño decidieron mudarse a Cochabamba en Bolivia. Juan Jonsson nació en Suecia, pero, tuvo que ser criado desde muy pequeño en territorio sudamericano después de la mudanza. En aquel momento, Ana tenía solo 31 años y se convirtió en la entrañable niñera de Juanito.

Cuando Juanito creció, y decidió volver a España, tuvo que separarse de su niñera.

45 años después, el hombre hizo todo lo posible por localizar a su niñera quien, actualmente, tendría 78 años de edad. Para lograrlo, Juanito recaudó fondos a través de redes sociales para poder regresar a Bolivia. De pronto, en un giro inesperado del destino, uno de los hijos de la niñera se dio cuenta de la campaña y decidió contactar a Juanito.

El reencuentro más esperado

Todo cambió para Juanito el día en que le escribió el hijo de Ana, y ante lo que él le decía, no dudo ni un momento en hacer el viaje desde Fuengirola (España) hasta Yacuiba (Bolivia).

“En el momento que lo vi, yo no pude reconocerlo, pero, siempre lo tuve en mi corazón. Cuando Juanito era un niño, yo estaba en un momento muy triste de mi vida por haber perdido a mis hijos; entonces, él y su familia aparecieron como un regalo de Dios. Esto fue un momento maravilloso”, dijo la niñera tras el reencuentro con Juanito.

“Yo siempre pensaba en ella. Yo soy sueco de nacimiento y desde que tenía seis meses hasta los 6 años viví en Cochabamba. Me siento muy honrado de haber vivido en Bolivia. Hice todo lo posible para encontrarla. Me ayudaron muchas personas y finalmente lo logré. Este viaje me ha cambiado la vida. Para mí era una necesidad ver a mi niñera después de tantos años. Quería abrazarla. De verdad fue algo extraordinario. He llorado mucho cuando me volví a encontrar con mi niñera. Soy un privilegiado”, fueron las palabras de Juanito.