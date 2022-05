Tobey Maguire revela lo incomodo que fue grabar el icónico beso con Kirsten Dunst

Por lo general, las películas tienen escenas que son imposibles de olvidar, y un claro ejemplo fue el beso entre Tobey Maguire y Kirsten Dunst, sin embargo, nadie hubiera imaginado que su icónica sesión de besos al revés fue en realidad una experiencia bastante incómoda.

Con motivo del 20º aniversario de "Spider-Man", algunos usuarios de internet han revivido algunas declaraciones en las que Tobey admite que el beso al revés con Kirsten fue una "tortura".

TE RECOMENDAMOS: Sam Raimi quiere hacer otra película de SpiderMan con Tobey Maguire

En la iconica escena del 2002, Mary Jane le da un beso al hombre araña, que está colgado boca abajo después de que él la salvara de un ataque en un callejón. La escena llamó tanto la atención que ha tratado de ser imitada en diferentes films, pero jamás ha posido ser igualada.

"Había lluvia cayendo por mi nariz... y entonces Kirsten tira de la máscara hasta [mi nariz] y está bloqueando el paso de aire allí, así que no podía respirar. Y entonces ella me besa, bloqueando el paso de aire allí, así que no hay ningún otro lugar para respirar", dijo el actor de ahora 46 años.

El actor confesó que estaba "prácticamente asfixiado" por la falta de oxígeno y recurrió a respirar rápidamente por un lado de la boca, situación que volció la escena todo un reto para el: "La verdad es que fue muy duro. Fue un verdadero desafío. Gritaban "corten", y yo estaba [jadeando], totalmente sin aliento. Fue una tortura. Te hace ver lo importante que es el oxígeno".

Durante otra entrevista aseguró que "No podía respirar por la boca y tenía que aguantar la respiración mientras la besaba. Las condiciones no eran tan sexys, dulces y románticas como parecía".

TE PODRÍA INTERESAR: Niño baila como Tobey Maguire y se hace viral

Mientras tanto, Kirsten estuvo de acuerdo y añadió en su momento: "Era como si le estuviera haciendo una reanimación cardiopulmonar, porque no podía respirar con el traje. No es una buena forma de besar".