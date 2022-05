Maestra es despedida por hablar de pansexualidad a sus alumnos

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el caso de una maestra que fue despedida de la escuela en donde trabajaba por hablar de pansexualidad con sus alumnos.

Por la información que ya circula en la red, se sabe que esta mujer daba clases de arte en una secundaria en Florida, Estados Unidos, y aseguró haber sido despedida luego de hablar sobre su orientación sexual.

Respecto a lo anterior y de acuerdo a lo declarado por Casey Scott, a sus alumnos no les incomodo el tema, pues hasta terminaron dibujando banderas en donde expresaban su propia sexualidad.

De hecho muchos de los estudiantes se le acercaron para hablar sobre su orientación sexual dijo Scott, quien es pansexual, a WBBH. “Sucedió una discusión en clase y por eso, ahora estoy despedida“.

Después de colocar los dibujos de sus alumnos en la puerta del salón de clases, se le pidió a Scott que los quitara y ella obedeció.

“Dijeron que lo mejor sería que me deshiciera de ellos de inmediato”, contó Scott, quien luego publicó en las redes sociales fotos de los dibujos arrugados en la basura, reportan medios locales.

Este año, la legislatura de Florida aprobó una ley que busca impedir que los educadores públicos hablen sobre orientación sexual e identidad de género con estudiantes jóvenes. La nueva ley prohíbe la instrucción sobre la orientación sexual y la identidad de género entre los estudiantes de primaria o menores.

En el caso de los estudiantes mayores, está prohibido si se considera que el contenido de la discusión no es apropiado para la edad.

Presuntamente hubo varios padres que se quejaron. Aunque Scott asegura que los alumnos no estuvieron de acuerdo con su despido.

El presidente del sindicato de maestros local, Kevin Daly, dijo que estaba dentro de los derechos legales del distrito escolar despedirla ya que era una maestra nueva que todavía estaba en el período de prueba para nuevas contrataciones.

“El distrito ejerció su derecho de rescindir el contrato de prueba de la maestra porque no siguió el plan de estudios exigido por el estado”, manifestó el distrito escolar del condado de Lee a The National Desk en un comunicado, reporta de New York Post.

“[Me siento] Realmente avergonzada, supongo, decepcionada“, dijo Scott, “porque siento que todo es mi culpa y solo estaba siendo yo misma“.

