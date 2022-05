Niño estuvo en coma durante 13 años y lo que contó cuando despertó sorprendió a todos

Martín sentía constantemente que estaba moviendo su cuerpo, pero en realidad no lo estaba haciendo en absoluto, y todos permanecieron completamente inconscientes ante su lucha silenciosa.

Como puede imaginar, esto comenzó a afectar emocionalmente a Pistorius. Aunque lo cuidaban las veinticuatro horas del día, su existencia dentro de su propia mente era increíblemente solitaria.

"Al principio, cuando estaba atrapado dentro de mi cuerpo, mi mayor miedo era estar solo", dijo. “Lo que supongo que es un poco irónico. Porque, en cierto sentido, aunque había gente a mi alrededor, estaba solo. Creo que sentía que, mientras mis padres estuvieran cerca, habría alguien que me cuidaría. Pero si no lo hubiera, ¿entonces qué?"

Todos conocemos esa sensación de estar un poco harto o aburrido después de pasar demasiado tiempo sin hacer nada frente al televisor. Pero, para Pistorius, tuvo eso literalmente durante años, ¡y ni siquiera podía decirle a nadie que estaba aburrido!

Cuando despertó, solo despertó su mente / Internet

Pistorius reveló que pasó tanto tiempo viendo el programa de televisión para niños Barney & Friends, que incluso ahora está completamente harto de eso.

A pesar de que el propio Pistorius estaba pasando por un momento increíblemente difícil, la verdad era que también podía ver lo difícil que era todo eso para sus padres.

Todos los días vendrían a cuidarlo y él nunca podría decirles que los amaba o los apreciaba.

"Solo sentía amor y compasión por mi madre", reveló. “Mi madre a menudo sentía que no era una buena madre y no podía cuidar de mí. Una de las cosas más difíciles para mí fue no poder decirle que 'No, lo estás haciendo muy bien' ”.

Es imposible imaginar lo aburrido y frustrante que debe haber sido para Pistorius estar completamente despierto pero atrapado completamente dentro de su propio cuerpo, sin nada más que sus propios pensamientos para hacerle compañía.

Pero, daba gracias a Dios por las pequeñas cosas, ya que al menos podía ver y escuchar lo que sucedía a su alrededor.

Y se las arregló para usar el poder de su mente para mantenerse ocupado con las pequeñas cosas que observaba, como ver crecer las plantas o secar un piso mojado.

Pero la verdad era que a Pistorius le resultaba cada vez más difícil mantenerse en contacto con la realidad.

A pesar de que Pistorius estaba completamente despierto y consciente de su entorno, era totalmente incapaz de interactuar.

E hizo lo mejor que pudo por mantenerse ocupado, pero la verdad es que comenzó a retirarse cada vez más a su propia mente como un escape.

"Solía vivir dentro de mi mente", reveló. “A veces, hasta tal punto, que me volví casi inconsciente de lo que me rodeaba”, dijo. “He tenido conversaciones conmigo mismo y con otras personas en mi cabeza. Me imaginaba haciendo todo tipo de cosas."