¡Será épico!: Bad Bunny habla por primera vez sobre El Muerto de Marvel

Bad Bunny continúa escalando cuesta arriba hacia el éxito, y es que no solo se ha convertido en uno de los artistas con mayor reconocimiento a nivel mundial gracias a sus grandes temas musicales, sino que también ha sabido explotar su faceta en la actuación y así conseguir distintos papeles importantes.

Y es que hace un par de semanas se anunciaba que el conejo malo haría historia al convertirse en el primer latino en encabezar una película de Marvel, y aunque se había mantenido al margen sobre esta noticia, el cantante revelado sus sentimientos acerca de este nuevo reto.

Fue durante una entrevista para Apple Music que el puertorriqueño se encontraba hablando sobre su regreso a los escenarios, pero no perdió la oportunidad para hablar, por primera vez de “El Muerto”, su próximo proyecto cinematográfico con Marvel Studios.

“Esta película va a ser épica. Todavía no me lo creo. Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me ha brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película. Los espectadores van a estar orgullosos de mi trabajo”, aseguró el cantante.

Aunque en un principio el artista no encajaba en el arquetipo de luchador imponente y musculado, lo cierto es que su presencia llama bastante la atención, y ahora más, después de asegurar que los fans se sorprenderán cuando vean su transformación en dicho personaje.

Aunque no hay una fecha de estreno oficial, El Muerto llegará a la gran pantalla junto a otros proyectos del llamado Spiderverse de Sony junto a Kraven el Cazador y Madame Web, cuyas producciones están mucho más avanzadas. Tanto es, que la película de Kraven ya se encuentra en pleno rodaje con Aaron Taylor-Johnson.