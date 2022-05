“Espero que suceda”: Zac Efron reveló que quiere un reboot de High School Musical

Sin duda alguna "High School Musical" marcó la adolescencia de muchos, con una historia que recordamos con cariño y nostalgia, y que catapultó a la fama a sus protagonistas, entre ellos Zac Efron, quien ha sorprendido a todos al confesar que está dispuesto a regresar como Troy Bolton.

Fue durante una entrevista para promocionar su más reciente proyecto Firestarter, un reboot de la adaptación de Stephen King de 1984, que Zac dijo que está más que interesado en un reboot de HSM.

“Por supuesto, por supuesto. Quiero decir, tener una oportunidad de cualquier forma de volver y trabajar con ese equipo sería tan increíble. Mi corazón sigue ahí. Sería increíble. Espero que ocurra”, dijo Zac al ser cuestionado sobre un reboot del fim.

En 2016, Zac envió un mensaje grabado para los fans durante la transmisión especial del décimo aniversario de la película, y no estuvo presente durante la reunión del reparto de Zoom en 2020, dejó en claro que le encantaría regresar como Troy.

Efron dio su salto al estrellato al interpretar a Troy Bolton en la película original de Disney Channel de 2006, que produjo dos secuelas en 2007 y 2008. La tercera película se estrenó en los cines y recaudó casi 253 millones de dólares en la taquilla mundial.

Desde la primera película, Zac se ha hecho conocido en todo el mundo por su famosa interpretación de la estrella del baloncesto, literalmente, pues durante una reciente aparición en el programa Jimmy Kimmel Live, reveló que durante una excursión para capturar cocodrilos con una tribu en Papúa Nueva Guinea, los miembros de la tribu le reconocieron por ello y le pidieron que hiciera FaceTime con sus primos y esposas.

“¡Sabían quién era yo todo el tiempo y no dijeron nada al respecto! Fue bastante salvaje, y entonces me di cuenta de que, 'Vaya, vale. He llegado a todas partes'”, bromeó Zac.