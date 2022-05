Perico hace esperar a testigos de Jehová por 30 minutos afuera de casa al responder “ahí voy”

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el video de un perico que logró engañar a unos testigos de Jehová con su voz.

Y es que por lo que se puede ver en la grabación corta, los predicadores esperaron por 30 minutos afuera de una casa al escuchar en repetidas ocasiones que alguien decía “ahí voy”.

Lo que nunca se imaginaron es que la voz se trataba de nada más y nada menos que de un perico. Dicho video se hizo viral gracias a que la cuenta de @jhosuargz lo compartió en TikTok.

Por si eres de lo que no sabe exactamente quienes son los testigos de Jehová te contamos que se trata de un grupo de personas que tocan a la puerta de cualquier persona con la intención de leer o conversar sobre las escrituras de su religión.

Y justo por estar esperando fue que el dueño del ave pudo compartir en la red esta divertida historia. Según lo que contó, llegando a su casa encontró a varios testigos de Jehová que le contaron llevaban ya 30 minutos afuera de su domicilio. No se iban del lugar, pues dentro del hogar alguien les gritaba “ahí voy”.

Los testigos pensaron que se trataba de una persona, pero en realidad se trataba del perico de la casa. "Voy llegando a la casa y había unos testigos de Jehová. Les pregunto que qué se les ofrece. Me dicen 'estamos esperando que nos abran porque hay una persona que está diciendo 'ahí voy, ahí voy'. Y pues no hay nadie estoy solo. Es un periquito que tenemos que toca la puerta y dice 'ahí voy'. Y pues este loco -el perico- ahí tiene 30 minutos a los testigos de Jehová esperando porque les está diciendo 'ahí voy, ahí voy'", narró el dueño del perico.

Incluso, el hombre tocó su puerta para mostrar que en realidad su perico responde. Como esperarse, el video se viralizó casi de inmediato con múltiples reacciones: “Se cotorreó a los testigos”; “Los testigos después de que les dijiste que no había nadie en la casa”; “los testigos: por fin alguien nos responde, a esperar!”; “Los testigos de Jehová ahorita ya no salen a predicar, no eran ellos”, se lee entre las reaccione.

