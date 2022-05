Niño campesino responde a vegana que lo criticó por criar gallinas

En las redes sociales ya circula el video de un niño campesino que fue criticado por una chica vegana por la forma en que cría a sus gallinas.

La historia que te contaremos a continuación está relacionada a Carlos Alberto Díaz Colmenares, quien tiene 14 años, y es conocido por ser un niño granjero de Colombia que con sus cuentas en internet busca enseñar prácticas del campo.

En la actualidad el perfil de Carlos que lleva por nombre La Granja del Borrego, ya alcanza los 215.000 seguidores, y es justo por esto que era de esperarse que se volviera viral luego de que una joven vegana de Argentina (@soyvelen) criticara de una forma poco correcta uno de sus videos.

En el vídeo original, el niño campesino le daba a su audiencia consejos sobre cómo actuar cuando las gallinas se comen sus propios huevos. En respuesta, la influencer argentina simplemente respondió: “Quizá las gallinas se comen sus huevos simplemente porque son de ellas y no tuyos. No sé, digo”.

El vídeo superó los 2 millones de reproducciones y fue ahí que comenzó la viralidad de la polémica. Colmenares no tardó en responder en su ya conocido tono educativo: “Primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días, yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo. Tercero, mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas y soy vegetariano, yo no me las comería”.

Antes de terminar el video, el niño campesino también invitó a que los usuarios que usen redes sociales “averigüen todo lo que vayan a subir, para no generar malentendidos o especular sobre la vida de las otras personas”.

La respuesta del granjero recorrió todo el internet y generó muchas reacciones de aplausos y empatía hacia él y su interés detrás de sus cuentas.

Sin embargo, la segunda respuesta de la joven influencer de Argentina no se hizo esperar y nuevamente se dirigió a Colmenares para decir que su intención no fue “suponer ninguna cosa fea” sobre él, y sostuvo que el término ‘mascota’ es especista.

