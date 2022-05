“Ya estoy viejo”: James Hetfield de Metallica llora en pleno concierto

Nunca hubiéramos imaginado que, después de tantos años y un sin fIn de impresionantes shows, una estrella como James Hetfield, líder de Metallica, se conmoviera hasta las lagrimas durante una presentación debido a ansiedad al actuar en directo.

Fue durante su reciente presentación en Brasil que el cantante se soltó en llanto al comenzar a hablar abiertamente con todos sus fans sobre sus inseguridades de pisar el escenario.

TE RECOMENDAMOS: Policías detienen a traficante y celebran tocando covers de Metallica y Iron Maiden

"Tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro, como 'soy un tipo viejo, ya no puedo tocar' -todas estas tonterías- que me digo a mí mismo en mi cabeza", dijo el cantante y guitarrista de 58 años a la multitud.

El emotivo momento quedó grabado en un clip compartido por uno de los asistentes al show, en dónde se observa como poco después de interpretar "One" y justo antes de tocar "Sad But True", Hetfield se detuvo para hablar con el público.

“Así que hablé con estos chicos y me ayudaron. Así de simple. Me abrazaron y dijeron que si me sentía bien. y me dijeron: 'Oye, si tienes problemas en el escenario, te cubrimos la espalda'. Y te digo que eso significa el mundo para mí”, dijo el líder de Metallica con los ojos llenos de lágrimas.

Al pronunciar estás palabras, los demás miembros de la banda: el batería Lars Ulrich, el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo se acercarona él para unirse en un improvisado abrazo de grupo, mientras Hetfield menciona: “Y al veros ahí, no estoy solo. No estoy solo, y ustedes tampoco”.

TE PODRÍA INTERESAR: Miley Cyrus, de cantante pop a covers de Metallica

El discurso de Hetfield, que se produjo justo antes de que Metallica tocara su clásica canción "Sad But True", inspiró a los demás miembros de la banda -el batería Lars Ulrich, el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo- a acercarse y unirse a él en un improvisado abrazo de grupo. "

Una gran lucha

En 2017, Metallica redujo sus giras a 50 shows al año, con Hetfield explicando que eso era lo que su cuerpo le había estado diciendo que podía hacer. En 2019, el cantante entró en rehabilitación para recibir tratamiento contra las adicciones. En 2020, justo antes del inicio de la pandemia, Hetfield hizo su regreso en directo durante una actuación en el Petersen Automotive Museum, que exponía su colección de coches.