Invitó a una chica a salir y se vuelve viral por cobrarle la gasolina: “Está muy cara”

¿Cuál ha sido tu pero cita hasta ahora? Si bien, dicen que para conocer al amor de tu vida, muchas veces tienes que conocer primero al “error de tu vida”, y la siguiente historia podría identificarse con este dicho.

Se trata de Andrea, una chica que por medio de sus redes sociales, contó la mala experiencia que vivió con un chico, después de que salieran juntos a una cita, y posteriormente le cobró la gasolina que usó durante la cita porque “está muy cara”.

TE RECOMENDAMOS: Hombre regala lujosa casa a sus padres adoptivos

En un tuit dijo que un joven la había invitado a salir y publicó la foto que se sacó junto a él: “Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas”, comento Andrea para compartir una captura de pantalla.

El hecho dejó impactados a varios usuarios de redes, y mientras que algunos defendieron a la chica, otros más aseguraron que no estaba bien exponer de esa manera a una persona. El tuit ya cuenta con más de 40 mil ‘Me gusta’ y ha sido compartido más de 4 mil veces.

Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas :s. pic.twitter.com/i6t59738Qs — Andrea 🦥 (@medicenportu) March 21, 2022

La otra verdad

Pero la cosa no terminó ahí, pues cuando el acusado vio la publicación y supo que se había hecho viral, respondió en la misma red social mostrando un mensaje que presuntamente recibió de ella, y donde le reclama por haberla llevado a un “lugar barato”. Y muy al estilo de Andrea, el también lo compartió

TE PODRÍA INTERESAR: “Limpio mi cuarto y lavo los trastos” : Niño se hace viral al pedir que lo adopten

Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto... De malagradecidos está lleno el mundo pic.twitter.com/dVY6z0i4Fn — CAMP30ES💙🤍 (@Nossofabio) March 21, 2022

“Gracias por lo de hoy pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado a un lugar barato. Lo siento, pero no puedo estar con alguien que no invierta en mi”.

Claro está que el mensaje, al igual que el de Andrea, causó polémica en redes sociales, llegando a los más de 16 mil ‘Me gusta’ y lo compartieron en más de 2 mil ocasiones.