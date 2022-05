Revelan primeras imágenes de la serie 'She-Hulk: Defensora de Héroes'

La nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel trae consigo varias producciones muy esperadas por los fanáticos, y una de ellas es “She-Hulk”, de la cual Disney ya ha revelado las primeras imágenes.

Fue durante la presentación Upfront 2022 de The Walt Disney Company que el productor ejecutivo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel presentó las primeras imágenes de She-Hulk: Defensora de Héroes, la nueva serie en formato de comedia basada en uno de los personajes femeninos más queridos e importantes de Marvel.

En las primeras imágenes se ve cómo Jennifer Walters, una exitosa abogada treintañera especializada en casos sobrehumanos convertirse en una poderosa y musculosa mujer verde de más de dos metros de altura gracias a la inestimable ayuda de su primo, Bruce Banner, nada menos que el Increíble Hulk.

En este primer clip de 1:45 de duración podemos apreciar que, a diferencia de Banner, Jennifer decide adoptar su "nueva forma" en su vida cotidiana y comienza a disfrutar sin culpa de la atracción que genera en el sexo opuesto y de los beneficios de tener fuerza sobrehumana, rescatando y conservando el espíritu del cómic, que además de acción, nos ofrece una fuerte dosis de humor.

Además de la aparición de Bruce, la serie cuenta con la presencia de otros dos personajes del MCU: Abominación de Tim Roth, y el nuevo Hechicero Supremo: Wong, de Benedict Wong.

La elegida para interpretar a la heroína verde es Tatiana Maslanyla actriz canadiense que brilló encarnando a varios personajes muy diferentes entre sí en la premiada Orphan Black.

La serie, que cuenta con 10 episodios en esta primera temporada, estará dirigida por Kat Coiro (Marry me, Shameless) y Anu Valia (With love, Victor; I never) y cuenta con un guión de Jessica Gao (rick and morty, Silicon Valley). Su estreno está previsto para el 17 de agosto.