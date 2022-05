Mexicano de 19 años rompe récord al subir el Monte Everest

Definitivamente, no es una tarea fácil tener la meta de escalar la montaña más grande del mundo, y es por eso que quien se lo propone se gana la admiración de muchos, ya que no cualquiera está dispuesto a romper sus límites físicos, mentales y emocionales.

La historia que te contaremos a continuación precisamente habla de lo anterior, y es que un joven de 19 años, llamado Juan Diego Martinez Álvarez rompió todos sus límites y conquistó la cima del Monte Everest y el Lhotse, la primera y la cuarta montañas más altas del mundo en menos de días.

Por supuesto que esta hazaña le valió para lograr varios récords mundiales, sobre todo al ser el más joven en alcanzar la cumbre de dos montañas en menos tiempo del que se esperaría.

Cabe señalar que su acción fue reconocida luego de que logró subir desde el campamento base hasta la cima sin rotaciones.

No obstante con su reconocimiento, el jalisciense sorprendió a todos al ponerse a tocar el piano en la cumbre de la montaña, logrando así la ejecución musical más alta en la historia de la humanidad.

Todo esto ocurrió el pasado 15 de mayo, y por la información que se tiene hasta el momento, Diego escaló 8 mil 848 kilómetros a nivel del mar.

“Absolutamente nada es imposible cuando crees en ti. El día 15 de mayo, a mis 19 años de edad, me convertí en el mexicano más joven en la historia en hacer cumbre en Everest y el mexicano más joven en la historia en subir una montaña de arriba de 8,000 MSNM”, escribió en sus redes sociales.

“Haciendo esas dos montañas en tan poco tiempo rompí otro récord del mundo que es Youngest to complete a double header of the higher eight thousanders Everest-Lhotse/ El más joven en subir dos montañas de más de 8 mil metros sobre nivel de mar con el Everest – Lhotse”, expresó el joven.

Después de la proeza que el alpinista logró realizar en menos de dos días, Juan Diego agradeció a todas las personas que lo acompañaron en el camino para cumplir sus sueños.

“Finalmente me gustaría dar las gracias a todas las personas que estuvieron apoyando con sus oraciones, mensajes, buenas vibras etc. Especialmente muchas gracias a mis papás por acompañarme al campamento base, a mi familia por siempre estar tan al pendiente, a mis amigos, Inés mi novia y gracias a Dios por darme la oportunidad. No me queda más que decir más que gracias gracias gracias”.