YosStop se casa y rompe en llanto en plena ceremonia

Seguramente en más de una ocasión has escuchado cómo la vida de una persona cambia luego haber tocado fondo, y es que hay etapas en donde por más que se intente hacer las cosas bien, las cosas van de mal en peor.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que algo así vivió Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, pues hace tan solo unos meses salió de prisión luego de haber sido acusada del delito de pornografía infantil.

Aunque muchos de los detalles de ese caso han sido sepultados, algo que no se puede negar es la transformación interna que hubo en la youtuber, pues el estar lejos de su familia, pareja y amigos, la hizo tocar fondo y como dice en sus videos, apreciar las cosas simples de la vida.

Hoy YosStop intenta recuperarse de esta etapa oscura y ser feliz, tal cual como le paso recientemente cuando dio a conocer que contrajo matrimonio por el civil con su pareja Gerardo González.

Cabe señalar que Gerardo fue una pieza clave para ella cuando se encontraba en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, pues en todo momento estuvo para ella brindándole su apoyo.

Es por eso y seguramente por muchas cosas más que la influencer eligió a ese hombre como su esposo, de hecho justo en el momento en que estaban a punto de darse el sí, no pudo contener la emoción ni las lágrimas.

Y aunque el enlace matrimonial fue muy privado, fue su hermano “Rayito” quien se encargó de compartir los fotos de la ceremonia.

“¡Qué alegría estas fotos! Mi hermana ya se casó y las sorpresas en esta familia no paran de llegar. Felicidades @justyoss y @gobg29 los quiero mucho y cuentan conmigo toda la vida”, escribió “Rayito” junto a fotos y un video.

Rayito, quien también es influencer, se encargó de entregar a YosStop a su ahora marido. Cuando tocó a los novios expresarse por su día especial, Gerardo le recordó a la novia que ella es el amor de su vida.

“Te fuiste convirtiendo en mi mejor amiga, mi confidente, mi crush, hoy eres el amor de mi vida. A tu lado he aprendido a mirar el mundo de otra manera, hoy no me imagino un mundo sin ti”.

Y cuando a YosStop le tocó hablar, la comunicadora no pudo contener las lágrimas: “Gracias por llegar a mi vida, gracias por existir, por ser mi compañero, mi equipo, mi amigo, mi esposo y mi confidente”.

