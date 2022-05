YosStop anuncia que está embarazada:"El universo nos sorprendió"

Después de atravesar una de las etapas más difíciles de su vida, la youtuber YosStop acaba de recibir una noticia que ha dejado impactados o sus miles de seguidores: está embarazada.

Fue a través de sus redes sociales que la influencer compartió un emotivo video en dónde comparte que ella no quería convertirse en madre el universo la sorprendió y ahora espera a su primer hijo.

“¿Yoss quieres tener hijos? Lo he respondido múltiples veces en diferentes etapas de mi vida y normalmente mí respuesta ha sido la misma: no quiero. Hasta hace poco que mi vida dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día pudiera suceder”, se escucha mencionar a YosStop en la breve grabación en dónde aparece junto a su novio y sus perros, mientras muestra imágenes de su ultrasonido.

YosStop apuntó que no esperaba la noticia, y pese a que se asustó con la noticia, confía en los tiempos perfectos y está lista para lo que venga, por lo que ahora espera a su hijo con los brazos abiertos.

“Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero y reconstruir las veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimiento como almas. Bienvenida, ya te amamos”,

A casi 6 meses de haber salido de prisión, YosStop espera a su primer hijo junto a su novio Gerardo González, quien estuvo a su lado en las buenas y en lo momentos dificiles que atravesó la youtuber, y quien fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia: “¡Así es! Muy nerviosos, pero más entusiasmados que nunca y llenos de amor por este camino que el universo nos guió. Siento que no aguanto, ¡estoy “desbordando” amor!”.

La noticia llega un par de semanas después de que se anunciara su compromiso. Además, evitó revelar cuántos meses tiene de embarazo, pero por las imágenes, se podría presumir que su pancita tendía al menos unos tres o cuatro meses.