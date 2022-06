“Soy directo”: Christian Nodal explica por qué filtró las conversaciones con Belinda

La ruptura entre Christian Nodal y Belinda sigue dando de que hablar, pues a pesar de que ya pasó un tiempo de ellos, continúan los escándalos, polémicas y hasta cambios de look que le costaron algunas rencillas con otros artistas, y esta vez ha impactado al confesar que es victima de una “campaña negra” en su contra.

Una de las polémicas que más ha sonado últimamente es que el interprete de “Adiós Amor” filtró una conversación con su ex pareja, provocando que algunos usuarios se le fueran encima, sin embargo, habló por primera vez sobre los motivos que lo llevaron a actuar de esta manera.

TE RECOMENDAMOS: ¿Christian Nodal tiene nueva novia? Es captado de la mano junto a famosa cantante

Al ser cuestionado sobre los supuestos mensajes que reveló de su ex prometida, Nodal contestó que lo hizo porque el se considera una persona muy real y trasparente: “La cuestión va que soy una persona muy real… aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas, hay almas buenas y hay almas malas y cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas…”, explicó.

Y pese a que prefirió no mencionar su nombre, aseguró que la larga trayectoria artística de la artista, es fácil saber moverse para dañar a otros, sin que esto se note, haciendo referencia a las acciones realizadas por la madre de la cantante al darle like a un comentario en el que lo llamaban ‘naco’, y aunque no se den entrevistas, sí se fabrican campañas negras para desprestigiar a otros.

Inserto tw

“Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para j#d%r la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje”.

También decidió aclarar que su relación con la cantante es cosa del pasado y que no hay forma de remediar sus diferencias, y por lo que el respecta, quiere seguir adelante: “Yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque yo creo que ya se cruzó una línea, una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien, hay que ser conscientes del poder que hay en las redes, porque yo cada que la he regado yo la he tenido que pagar cara y no ha sido nada fácil…”, explicó.

Inserto nodal

TE PODRÍA INTERESAR: Christian Nodal se arrepiente y pide disculpas a J Balvin tras pelea en redes sociales

Al final, dejó ver que el rompimiento con Beli le dejó el corazón roto, y explicó por qué filtró algunos de sus chats privados, reiterando que es él es real y directo: “La gente no entiende que yo expongo porque soy real y soy directo. El hecho de que otras personas no lo hagan, que se andan por las ramas, no quita que estén haciendo daño. Esa es la cuestión. o cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar caro. No ha sido nada fácil. Yo soy un ser humano también. El hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces”, concluyó.