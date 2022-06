Christian Nodal se arrepiente y pide disculpas a J Balvin tras pelea en redes sociales

Christian Nodal vuelve a la polémica tras su ruptura con Belinda, pero ahora al protagonizar una pelea con el reggaetoner J Balvin, a través de Instagram.

El cantante de regional mexicano reaccionó incómodo a unas imágenes compartidas por J Balvin en las que se comparaban físicamente. Tras historias y posteos de lado y lado, Nodal prometió lanzar una canción, tal como lo hizo Residente en contra del colombiano.

Lee tambien: "Broma" provoca discusión en la red entre Christian Nodal y J Balvin

Este sábado salió a la luz en todas las plataformas digitales. “Girasol” es el tema que Nodal dedicó a Balvin y con un tono rockero le dijo “sus verdades”.

Pero a las pocas horas, Nodal se mostró arrepentido: "Aunque me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla, va a salir. No hay que ser mier** nunca en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando se es mier** en la vida, cuando no se es consciente de cuanto daño le podemos hacer a las personas, respétense y respeten a los demás".

Lee también: Christina Aguilera incursiona en las rancheras y estrena ‘Cuando me dé la gana’ junto a Christian Nodal

En “Girasol”, Nodal habla de J Balvin pero también de "la innombrable" (¿Será Belinda?), dejando claro que si llegan a levantar acciones legales en su contra, verán el mismo resultado que durante el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. ¡Qué fuerte!