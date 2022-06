Confirman que Eiza González y Jason Momoa habrían terminado su romance

No hay nada seguro cuando se habla de la estabilidad en una relación amorosa, y es que sobre todo en la actualidad, las relaciones entre dos personas se han convertido en algo sumamente difícil de mantener.

Aunque muchas podrían ser las causas que provocan que el amor sea tan fugaz, lo cierto es que esta responsabilidad podría atribuírsele a la descomunal velocidad a la que se intenta vivir y a la inmediatez en cuanto a la satisfacción de deseos que se nos presentan en las redes sociales.

Y justo por lo anterior, es que podemos darnos tal vez una idea del porqué recientemente, Eiza González y Jason Momoa pudieron haberle puesto fin a la relación que intentaban construir.

Y es que una fuente anónima dijo a la revista People que después de algunos meses de estar saliendo, ambos actores decidieron separar sus caminos y terminar la relación amorosa que se estaba gestando entre ellos.

"Simplemente son personas muy diferentes", declaró la fuente. Un segundo informante le dijo a la publicación en mayo que Momoa y González eran "exclusivos" y se habían estado viendo desde febrero "después de conocerse a través del trabajo y conexiones mutuas".

"En este momento no es una situación muy grave y ambos están viendo a dónde va", dijo este último informante. "Han estado pasando tiempo juntos cuando han podido y haciéndolo funcionar entre sus apretadas agendas".

La informante también dijo que González es una "persona muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera en su mayor parte", y ella y Momoa "comparten ese mismo espíritu".

"Ella es más una persona de relaciones a largo plazo que una cita casual", agregó la fuente sobre la actriz de I Care a Lot. En cuanto a Momoa, él es "un tipo muy bueno, muy generoso y feliz todo el tiempo; él es todo sobre el amor y la difusión del amor".

“No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar a nada rápido”, dijo la fuente sobre Momoa, quien comparte a su hija Lola, de 14 años, y su hijo Nakoa-Wolf, de 13, con su ex Lisa Bonet. "Tenía mucho amor por Lisa y todavía hay mucho respeto mutuo en lo que a ella respecta".

Además de las declaraciones anteriores, es importante recordar que el noviazgo entre los dos actores pudo ser posible luego de que Momoa fuera fotografiado asistiendo al estreno de la película Ambulance de Michael Bay donde participa Eiza González en abril, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja.

¿Tú qué opinas? ¿Habrían tenido una romance y terminarían?

