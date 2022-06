Lady Gaga podría ser Harley Quinn en la próxima película del "Joker"

Una de las películas más sorprendentes de los últimos tiempos, al menos en el aspecto psicológico, es la película del “Joker”, y es que a más de uno dejo con la boca abierta desde que se estrenó.

De hecho, la interpretación de Joaquin Phoenix fue tan buena que le valió para llevarse el premio al Mejor Actor, y no dudamos en que por eso, la historia haya sido tan buena que todo el mundo esté al pendiente de una segunda parte.

Para buena suerte de muchos, esta profecía se va a cumplir, y es que recientemente, Todd Phillips anunció que la segunda parte de la famosa película ya está en planes de comenzarse a grabar.

No obstante con lo anterior, uno de los rumores que ha llamado de sobremanera la atención es que en esta segunda parte, Lady Gaga podría interpretar a Harley Quinn.

De hecho, el 13 de junio The Hollywood Reporter publicó la noticia de que la celebridad de 36 años, a la que se vio por última vez en la pantalla como la extravagante y ambiciosa Patrizia Reggiani en The House of Gucci estaba en conversaciones para unirse a Phoenix en Joker: Folie à Deux.

El título de la película, revelado por Phillips en las redes sociales, es una referencia a un término médico para un trastorno mental idéntico o similar que afecta a dos o más individuos, normalmente miembros de la misma familia.

Finalmente, y por los pocos detalles que se tienen de la nueva cinta, al parecer todo se tratará de un musical, y para que esto sea realidad, solo se espera que Lady Gaga acepte los respectivos términos y condiciones.

¿Te imaginas cómo será la interpretación de la cantante? ¿Te imaginas los increíbles vestuarios que utilizará?

