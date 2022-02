Los memes que dejó la ausencia de Lady Gaga en los nominados al Oscar

Lady Gaga no calificó para los Premios Oscar 2022. A pesar de su participación en la película "House Of Gucci" donde interpretó a Patrizia Reggiani, que le dio varias nominaciones en otras premiaciones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió que la también cantante, no fuera contemplada para ganar el máximo galardón al cine de Hollywood. Sus fans, inmediatamente reaccionaron ante esta decisión.

Lady Gaga tuvo su segunda aproximación al cine con un personaje que marcó por completo el mundo de la moda. Patrizia Reggiani, la esposa del magnate heredero Maurizio Gucci y su asesina, quien incluso recibió el apodo de "la viuda negra".

Un personaje complejo que incluso Gaga presumía en las entrevistas a los medios, diciendo que se había preparado con todos los métodos actorales más importantes para este personaje y que se despojó de ella misma para darle toda la energía que necesitaba Patrizia.

En aquel momento, la reacción de Salma Hayek se hacía viral al ver cómo Gaga hablaba de su magistral participación. Aparentemente, la Academia estuvo de acuerdo con Salma y decidieron no darle la nominación. Inmediatamente, los little monsters, fans de Lady Gaga, reaccionaron en redes sociales.

Lady Gaga reacciona a su no nominación en los Premios Oscar

Memes sobre lo injusta que fue la decisión se hicieron tendencia. Lady Gaga no fue nominada y mientras ella felicitaba a su amigo el estilista Frederic Aspiras por su nominación a mejor maquillaje y peinado, sus fans manifestaban su inconformidad en Twitter.

"No podría estar más feliz por un hombre al que llamo mi hermano, con quien he trabajado durante los últimos 15 años, @fredericaspiras, por su nominación en Makeup & Hairstyling para House of Gucci. Frederic fue mágico, preciso y dedicado durante los meses previos al rodaje y durante la filmación. Preparó docenas de pelucas durante meses y meses, e hizo al menos un año de preparación. Es un genio viviente y Freddie, todos estamos muy agradecidos de estar cerca de tu talento, creatividad y generosidad de espíritu", fue parte de lo que escribió Lady Gaga y que demuestra que a pesar del orgullo que siente por su trabajo, no se lo toma personal y sigue su vida como si nada.