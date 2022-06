Razones por las que la lectura debería ser un hábito en tu vida

Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es generarte el hábito de la lectura, y es que además de que tendrás un pasatiempo maravilloso, muchas partes de ti florecerán internamente.

Y es que desde siempre los libros han sido los cómplices de aquellos que buscan la verdad, de aquellos quienes desean encontrar nuevos mundos o aventuras, de aquellos quienes quieren soñar con una buena historia de amor, o incluso de aquellos que simplemente necesitan creer en algo o cambiar la realidad que están viviendo.

Y justamente por todo lo anterior, el día de hoy te queremos compartir algunas de las ventajas que tendrás si es que te decides a tener como hábito la lectura.

Leer al menos 20 minutos diarios provocará que tu cerebro genere nuevas conexiones neuronales, con las cuales tendrás nuevos puntos de vista que le permitirán a tu mente abrirse a pensamientos que jamás habías tenido antes.

2. Creatividad

Leer diferentes tipos de libros te ayudará a expandir tus horizontes, y es que mientras más lees más se estimula tu imaginación, y cuando eso pasa nuevas ideas llegarán a ti, tan solo para que las pongas en práctica.

3. Lenguaje completo

Otra de las ventajas que hay al leer de manera constante, es que tu vocabulario se incrementará, pues además de aprender nuevas palabras, podrás mejorar la forma en que te comunicas, pues tu mente organizara mejor las ideas y conceptualizaciones de tus emociones.

4. Tendrás tema de conversación

No cabe duda que una de las cosas que hacen extraordinarias a las personas es su tema de conversación, y si eres de aquellos que disfruta las charlas, sin duda no puedes dejar de leer algún libro, no importa del tema que sea, lo importante es que te apasione tanto que llegue un momento en el cual quieras contar todo acerca de eso que leíste, y que mejor si encuentras a alguien que ya lo leyó o comparte el gusto por algún tema en específico.

5. Te forma un criterio

Mientras más lees más criterio propio tendrás, y la ventaja de tener criterio propio es que podrás defender tus ideas y expresar en todo momento claridad en tus ideas.

