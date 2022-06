Shakira se beneficia de su separación con Piqué

Shakira oficializó el pasado 4 de junio su separación con Gerard Piqué tras una ola de rumores, desde entonces la pareja no ha dejado de ser tendencia, siendo la imagen del jugador la que se ha visto más afectada, pues los cibernautas han detectado que sus seguidores han bajado.

El deportista actualmente tiene 20 millones de seguidores en Instagram, pero en los últimos días ha perdido cinco millones, un promedio de un millón por día, una mala noticia para el catalán, pues recientemente ha sido cuestionado por los aficionados sobre su pertenencia en el Club Barcelona. Dato curioso: La intérprete de “Inevitable” no ha dejado de seguirlo en sus redes.

Shakira ganando como siempre



Sin embargo, la colombiana continúa con los éxitos, está semana celebró los 100 millones de reproducciones en YouTube del tema “Te Felicito”; su participación como coach del programa Dancing With Myself (NBC), junto a Nick Jonas y Liza Koshy ha encantado a los fans; su tema “Hips Don’t Lie” alcanzó las mil millones de reproducciones en Spotify y por si fuera poco, este viernes estrenó "Don't you worry", colaboración junto a Black Eyed Peas y David Guetta.





Además, caso contrario a su ex, Shakira ha incrementado sus seguidores y también el consumo de su música se ha disparado en plataformas musicales, después de la polémica ruptura con Piqué. Actualmente cuenta con más de 75 millones de followers en su perfil de Instagram, lo que significa un aumento de 200 mil en el último mes. ¡En buena hora!