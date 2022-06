Cerrando ciclos: Johnny Depp deja atrás su ruptura con Amber Heard y estrena nuevo look

Desde que Johnny Depp resultó victorioso en el juicio por difamación en contra de Amber Heard se le ha visto celebrando y muy inspirado, tanto que lanzará su primer álbum junto a su amigo, el guitarrista Jeff Beck; el primer adelanto que dieron fue con el sencillo “This Is A Song For Miss Hedy Lamarr”.

Durante un concierto que ambos ofrecieron en el Festival de Blues de Helsinki, en Finlandia, el actor de “Piratas del Caribe” sorprendió a los asistentes por su radical cambio de look. Luciendo con el rostro completamente afeitado, el cabello rubio, un outfit fresco y sus características gafas de sol demostró que se está renovando por dentro y por fuera. La nueva imagen del histrión dividió opiniones entres los fans, algunos aseguran que se ve mejor que nunca y más rejuvenecido, mientras que a otros no les gustó, pues consideran que su cabello oscuro, barba y bigote era su sello característico. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roni Vartiainen (@ronivartiainen) Muestras de cariño con sus fans Después del juicio que enfrentó con la actriz de “Aquaman”, Depp se ha portado muy atento con sus seguidores y en gratitud, al apoyo que le dieron, cada que puede se detiene a saludar, tomarse fotos y firmar autógrafos. También te puede interesar: Johnny Depp sorprende al cantar y toca la guitarra en concierto de Jeff Beck tras juicio contra Heard El pasado 1 de junio un jurado de siete miembros dictó que la actriz Amber Heard difamó a su ex marido, con un artículo en el The Washington Post en el que se presentaba como víctima de maltrato. "Seis años atrás mi vida, la de mis hijos, la de las personas que me rodean e incluso la de aquellos que me han apoyado en mi carrera, cambió para siempre...Seis años después el jurado me devolvió la vida, y estoy verdaderamente agradecido. Estoy verdaderamente honrado", explicó Depp. Johnny Depp anuncia gira con Hollywood Vampires El grupo de rock Hollywood Vampires informó, a través de redes sociales, su gira para este verano de 2023, con seis shows en Alemania y Luxemburgo. "¡Los vampiros de Hollywood están de vuelta! Llegamos a Alemania y Luxemburgo en el verano de 2023", escribió Alice Cooper, voz principal. Hollywood Vampires fue formado en 2012 por Johnny Depp, Alice Cooper y Joe Perry. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hollywood Vampires (@hollywoodvampires)