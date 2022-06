Abuelita de Thalía muere a los 104 años

La abuelita de Thalía y Laura Zapata falleció este viernes 24 de junio a los 104 años.

La noticia fue confirmada por ambas cantantes a través de redes sociales.

"Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela, hoy 24 de junio de 2022. Hasta siempre amada abuela. gracias por todo, gracias por tanto, se lee en la imagen.

"Ya voló mi amada abuela Eva. buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…", Agregó Laura en un tuit.

Tierna despedida de Thalía

Con un tierno video la intérprete de “Arrasando” se despidió de su querida abuela.

Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible, un gladiador, un pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía,y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando”, escribió la cantante

La también actriz externó que tuvo un sueño premonitorio donde su mamá le anunciaba la muerte de Eva Mange.

“Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. Tu hija estará esperándote también! (me lo contó ayer en la madrugada entre sueños ) Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita de nuestro corazón. Te amo abuelita, te amo mucho mucho mucho”, declaró.

Problemas de salud y polémica

En 2021 Laura Zapata denunció al asilo, ubicado en el Estado de México, en el que estaba su abuelita y recurrió también a redes sociales para que las autoridades dieran pronta respuesta a su solicitud.

El estado de salud de Mange Márquez estuvo en la controversia y la actriz aseguró que en dicho lugar era maltratada, pues presentaba heridas en el cuerpo por mala atención. La señora fue retirada del lugar y puesta bajo custodia de sus familiares más cercanos.

Después de los hechos la casa de adultos mayores fue clausurada por las autoridades mexiquenses.

Sin embargo la salud de la mujer de 104 años continuó en deterioro, en mayo la villana de la telenovela “María Mercedes” anunció que su abuelita estaba hospitalizada por una fuerte anemia y solicitó donadores de sangre.