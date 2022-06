Chris Hemsworth desea continuar siendo Thor en el MCU

En poco menos de un mes podremos disfrutar de Thor: Love and Thunder, la siguiente película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, y con ello eran cada vez más fuertes los rumores sobre Chris Hemsworth despidiéndose del papel.

Los rumores iniciaron cuando Hemsworth admitió que Amor y Trueno de Marvel "puede ser su última", y a raíz de los crecientes rumores, el actor ha dado más detalles sobre sus intenciones y su futuro dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

TE RECOMENDAMOS: Chris Hemsworth revela que su desnudo en cine fue un sueño hecho realidad

Todo parece indicar que tenemos Thor para rato, pues durante la reciente premier, fue cuestionado sobre si está sería su última vez interpretando a l personaje, y el actor se limitó a mencionar que: “Cada vez que interpreto a Thor, me digo: 'Esta es la última vez que me dejan hacerlo'. Así que no lo sé”.

Sin embargo, al ser presionado sobre si quiere volver al papel, Chris atajó diciendo: “Me encanta, me encanta. Volveré por más y más hasta que alguien me eche del escenario".

Además, aseguró que mientras los fans se lo permitan, el continuará dando vida al superhéroe: “Toda mi carrera se ha basado en interpretar este personaje y volver una y otra vez a interpretarlo con diferentes directores y diferentes repartos ha sido una alegría absoluta. Y, sí, ya veremos lo que quieren los fans, y no sé, me apunto a lo que sea agradable y a pasarlo bien. Eso es lo que ha sido para mí esta experiencia en el mundo Marvel, así que adelante”.

Por su parte, Kevin Feige, ejecutivo principal de Marvel Studios confesó que es consciente del cariño que le tienen los fans al personaje y que está dispuesto a seguir adaptando historias del "Dios del Trueno" a futuras cintas de Marvel

TE PODRÍA INTERESAR: Chris Hemsworth comparte primera imagen del rodaje de 'Furiosa'

“Sé esto: hay muchas, muchas otras historias de Thor en los cómics de las que hablamos mucho. Y mientras vemos a Chris Hemsworth seguir creciendo y evolucionando como un gran talento actoral, me emocionaría ver cómo sigue evolucionando este complejo personaje”.

Estas recientes declaraciones estarían contradicciones las hechas por el actor con anterioridad, en las que aseguraba que esta sería su despedida, sin embargo, solo queda esperara al estreno de Thor: Love and Thunder este próximo 6 de julio para descifrar el futuro del personaje.