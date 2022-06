Avril Lavigne lanza nueva versión del éxito de Adele “Hello”

Tras una temporada lejos de los escenarios y la música, Avril Lavigne tuvo un increíble regreso con “Bite Me”, y ahora ha decidido mostrar al mundo la gran admiración que tiene por otra cantante y lanzar un “cover”, muy a su estilo.

El increíble éxito “Hello” interpretado por Adele fue el elegido por la cantante de punk-rock para relanzar con una nueva versión, y demostrar que es gran admiradora del trabajo que realiza la británica.

La nueva versión de “Hello” forma parte de la nueva sesión de Spotify Singles de la cantante, demostrando su gran talento vocal e interpretando con el mismo sentimiento que identifica la interpretación de Adele.

“Me encanta la canción Hello de Adele y me muero por hacer una versión de ella. Las sesiones de Spotify Singles fueron una oportunidad divertida para finalmente hacer esta versión y volver a imaginar mi propia canción Love Sux como una versión acústica”, dijo la estrella canadiense en un comunicado.

Esta nueva versión es más rockera, al estilo de Avril, pero esto sin perder la esencia que transmite la canción original de la británica.

Además de este cover, Lavigne también grabó una nueva versión acústica de Love Sux, la canción principal al de su álbum de estudio más reciente, que se lanzó en febrero y también incluye los exitosos sencillos Bite Me y Love It When You Hate Me con Blackbear.

Recordemos que Avril Lavigne lanzó una edición de aniversario para su icónico álbum debut, Let Go, que incluía 13 temas originales, así como una nueva versión de “Breakaway” que quedó en la historia de la música gracias a la fascinante interpretación de Kelly Clarkson.